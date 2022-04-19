CBF confirma data do jogo de volta entre Santos e Coritiba na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a data e o horário da partida de volta entre Santos e Coritiba pela terceira fase da Copa do Brasil. O confronto de volta acontece no dia 12 de maio, em uma quinta-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro.A partida acontecerá entre os confrontos contra o Cuiabá, na Vila Belmiro, e o duelo contra o Goiás, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

O primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira, às 19h30min, no Couto Pereira. Se o placar agregado manter empatado, a decisão acontecerá nos pênaltis. Não tem VAR nessa fase da competição.As equipes já se encontraram na temporada, mas pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Peixe venceu o Coxa por 2 a 1 na Vila Belmiro. Apenas por atuarem na terceira fase, cada time recebe R$ 1,9 milhão. No entanto, quem avançar consegue uma vaga nas oitavas de final e mais uma premiações de R$ 3 milhões.