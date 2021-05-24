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CBF altera horário da estreia do Santos no Brasileirão

Peixe pegará o Bahia no próximo sábado, às 20 horas, no Estádio Pituaçu...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 19:39

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 19:39

Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia
A Confederação Brasileira de Futebol confirmou a alteração do horário da partida entre Santos e Bahia, na próximo sábado (29), no Estádio do Pituaçu, em Salvador. Antes marcado para 19 horas, o jogo passou para 20 horas, horário de Brasília. A mudança foi solicitado pela TNT Sports.Esse jogo marca a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. Para isso, o Peixe após a partida de quarta-feira, contra o Barcelona-EQU, em Guayaquil, pela última rodada da Fase de Grupos da Copa Libertadores da América, a delegação do clube volta ao Brasil direto para Salvador.O Alvinegro Praiano busca reforços para o Campeonato mais longo do futebol brasileiro. O lateral-esquerdo Moraes deve ser o primeiro a chegar por empréstimo junto ao Atlético-GO. O meia Paulo Henrique Ganso também despertou interesse do time santista recentemente. O atacante Marcos Guilherme, do Internacional, é outro jogador encaminhado para o Santos.

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