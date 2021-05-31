Cazares é convocado pela seleção do Equador e vai desfalcar o Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Além de Nino, convocado para a Seleção olímpica, o Fluminense também terá o desfalque de Cazares nas próximas partidas. Como antecipado por Roger Machado em coletiva, o meia foi oficialmente convocado pelo Equador na madrugada desta segunda-feira. Ele vai participar dos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, contra Brasil e Peru entre os dias 4 e 8 de junho. No entanto, a comissão já projeta perdê-lo durante a Copa América.

Cazares já seria desfalque do Flu na Copa do Brasil mesmo se não fosse convocado. Ele não pode atuar pois já entrou em campo nas primeiras fases da competição jogando pelo Corinthians. Pelo regulamento, um atleta só pode jogar por uma equipe.

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Além do confronto diante do Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, às 21h30, Cazares não estará à disposição do Fluminense para a partida contra o Cuiabá, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, às 11h, também no Maracanã.

A ausência pode abrir espaço para Paulo Henrique Ganso. Mesmo sem ser titular, Cazares era a primeira opção de Roger Machado nas partidas. Agora, o camisa 10 deve voltar a ser o reserva imediato de Nene. Ele fez apenas oito das 22 partidas na temporada, com três gols e duas assistências.