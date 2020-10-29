Cayo Tenório comemora sua estreia em uma competição internacional

Crédito: Cayo Tenório foi novamente titular com a camisa do Vasco e fez sua estreia em competições internacionais (AFP

O Vasco voltou a vencer após nove jogos de jejum na temporada. Apesar da dificuldade, a equipe derrotou o Caracas por 1 a 0 em São Januário e tem a vantagem do empate para o jogo de volta na Venezuela. A data foi marcante para o jovem Cayo Tenório, que fez sua estreia com a camisa do clube em uma competição internacional.

- Estou muito feliz de estrear em uma competição internacional. Desde a base que a gente vem trabalhando bastante para isso. E estou muito feliz com o empenho da equipe. Pelo resultado que a gente trabalhou durante a semana, veio buscando e Graças a Deus deu certo. Mas não tem nada definido, ainda tem jogo lá. Tem o jogo contra o Goiás no Brasileiro e agora é só seguir, que a gente sabe o caminho, e conquistar mais vitórias para o Vasco - revelou o atleta.

Além disso, o lateral direito revelou que a partida serviu para mostrar a força do elenco, já que a jogada do gol foi construída por dois jogadores que saíram do banco para dar a vitória ao Vasco: Guilherme Parede e Tiago Reis.

- Sim. É muito importante. O Mister (Ricardo Sá Pinto) vem trabalhando com toda a equipe e a gente viu a força do elenco hoje. O Parede pôde entrar e tocar para o Tiago e a gente vê a força do nosso grupo, que está bem focado para se recuperar no Brasileiro e dar sequência na Sul-Americana - frisou