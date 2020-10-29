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Cayo Tenório comemora sua estreia em uma competição internacional

Na vitória desta quarta sobre o Caracas, em São Januário, o jovem lateral direito vestiu pela primeira vez a camisa do Vasco em um jogo fora do pais pelos profissionais...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 14:05

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 14:05
Crédito: Cayo Tenório foi novamente titular com a camisa do Vasco e fez sua estreia em competições internacionais (AFP
O Vasco voltou a vencer após nove jogos de jejum na temporada. Apesar da dificuldade, a equipe derrotou o Caracas por 1 a 0 em São Januário e tem a vantagem do empate para o jogo de volta na Venezuela. A data foi marcante para o jovem Cayo Tenório, que fez sua estreia com a camisa do clube em uma competição internacional.
- Estou muito feliz de estrear em uma competição internacional. Desde a base que a gente vem trabalhando bastante para isso. E estou muito feliz com o empenho da equipe. Pelo resultado que a gente trabalhou durante a semana, veio buscando e Graças a Deus deu certo. Mas não tem nada definido, ainda tem jogo lá. Tem o jogo contra o Goiás no Brasileiro e agora é só seguir, que a gente sabe o caminho, e conquistar mais vitórias para o Vasco - revelou o atleta.
Além disso, o lateral direito revelou que a partida serviu para mostrar a força do elenco, já que a jogada do gol foi construída por dois jogadores que saíram do banco para dar a vitória ao Vasco: Guilherme Parede e Tiago Reis.
- Sim. É muito importante. O Mister (Ricardo Sá Pinto) vem trabalhando com toda a equipe e a gente viu a força do elenco hoje. O Parede pôde entrar e tocar para o Tiago e a gente vê a força do nosso grupo, que está bem focado para se recuperar no Brasileiro e dar sequência na Sul-Americana - frisou
Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco volta a campo contra o Goiás, na Serrinha domingo, às 20h30. O time tenta se recuperar também na competição para deixar a zona de rebaixamento no duelo com o lanterna, fora de casa.

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