Cavalieri, do Botafogo, se pronuncia sobre racismo: 'O sistema é falho'

O jogador relembrou casos recentes de negros mortos e afirmou que pessoas "continuam morrendo em vão". Mais recentemente, as mortes de João Pedro, no Brasil, e George Floyd, nos Estados Unidos, resultaram em movimentos populares de protesto nos dois países.E MAIS:Diretoria do Botafogo estuda retornar aos treinos ainda em junhoGrupo de sócios do Botafogo declara apoio à candidatura de DurcesioBenevenuto revela ter sido alvo de ofensa racista de Maxi LópezPioneiro: conheça o primeiro negro campeão pelo BotafogoBotafogo aceita proposta e Vinícius Tanque fica no CartagenaPUBLICAÇÃO DE DIEGO CAVALIERI:"Oitenta tiros disparados em direção a um veículo familiar, eliminando um pai de família e um catador que estava ali apenas tentando ajudar. Setenta e dois tiros mais granadas lançadas pelo ar, você pode até achar que é alguma ação de filme, pique lá em Bagdá. Mas na real uma criança de 14 anos acabaram de matar. Seu B.O? Estar cumprindo a quarentena no aconchego do seu lar! Dor demais para um pai suportar? Soma tudo isso e imagina que ele por horas e mais horas, de hospital em hospital teve que seu filho procurar.

111 tiros a esmo, Jovens que saíram para comemorar o primeiro salário de um recém-contratado. O Resultado? Cinco jovens assassinados dentro de um pálio!JOVENS e mais JOVENS NEGROS, POBRES e PERIFÉRICOS continuam morrendo em VÃO. Vidas interrompidas, famílias dilaceradas e a vida sendo banalizada. Analise tudo e coloque a mão na consciência, você ainda acredita msemo que tudo isso é pura coincidência??? O SISTEMA sempre esteve “com os 2 joelhos” na JUGULAR pronto pra matar, oprimindo,asfixiando lentamente, diariamente toda essa parte da sociedade. Agindo sem DÓ e sem MASSAGEM... Quem dera mesmo se essa p* toda fosse só mais uma viagem. #vidasnegrasimportam #4p #poderparaopovopreto #liberdade #igualdade #justiça #osistemaéfalho" Ver essa foto no Instagram 80 Tiros disparados em direção a um veículo familiar, eliminando um pai de família e um catador que estava ali apenas tentando ajudar. 72 Tiros + granadas lançadas pelo ar, você pode até achar que é alguma ação de filme, pique lá em Bagdá. Mas na real uma criança de 14 anos acabaram de matar. Seu B.O? Estar cumprindo a 40tena no aconchego do seu lar! Dor demais p/ 1 pai suportar? Soma tudo isso e imagina que ele por horas e mais horas, de hospital em hospital teve que seu filho procurar. 111 Tiros a esmo, Jovens que saíram p comemorar o 1º salário de um recém-contratado. O Resultado? 5 jovens assassinados dentro de um pálio! JOVENS e mais JOVENS NEGROS, POBRES e PERIFÉRICOS continuam morrendo em VÃO. Vidas interrompidas,famílias dilaceradas é a vida sendo banalizada. Analise tudo e coloque a mão na consciência, você ainda acredita memo que tudo isso é pura coincidência??? O SISTEMA sempre esteve “com os 2 joelhos” na JUGULAR pronto pra matar, oprimindo,asfixiando lentamente,diariamente toda essa parte da sociedade. Agindo sem DÓ e sem MASSAGEM... ...Quem dera memo se essa porra toda fosse só mais uma viagem... ??✌????✊? #vidasnegrasimportam #4p #poderparaopovopreto #liberdade #igualdade #justiça #osistemaéfalho Uma publicação compartilhada por Diego Cavalieri (@d.cavalieri12) em 2 de Jun, 2020 às 4:47 PDT E MAIS: