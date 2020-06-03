Cavalieri, do Botafogo, se pronuncia sobre racismo: 'O sistema é falho'

Diego Cavalieri não se calou. O goleiro do Botafogo, diante das situações de protestos contra atitudes racistas em todo o mundo nos últimos dias, fez uma publicação em sua conta no Instagram nesta segunda-feira criticando as ações dos órgãos de segurança do Brasil no tratamento com pessoas negras.
O jogador relembrou casos recentes de negros mortos e afirmou que pessoas "continuam morrendo em vão". Mais recentemente, as mortes de João Pedro, no Brasil, e George Floyd, nos Estados Unidos, resultaram em movimentos populares de protesto nos dois países.E MAIS:Diretoria do Botafogo estuda retornar aos treinos ainda em junhoGrupo de sócios do Botafogo declara apoio à candidatura de DurcesioBenevenuto revela ter sido alvo de ofensa racista de Maxi LópezPioneiro: conheça o primeiro negro campeão pelo BotafogoBotafogo aceita proposta e Vinícius Tanque fica no CartagenaPUBLICAÇÃO DE DIEGO CAVALIERI:"Oitenta tiros disparados em direção a um veículo familiar, eliminando um pai de família e um catador que estava ali apenas tentando ajudar. Setenta e dois tiros mais granadas lançadas pelo ar, você pode até achar que é alguma ação de filme, pique lá em Bagdá. Mas na real uma criança de 14 anos acabaram de matar. Seu B.O? Estar cumprindo a quarentena no aconchego do seu lar! Dor demais para um pai suportar? Soma tudo isso e imagina que ele por horas e mais horas, de hospital em hospital teve que seu filho procurar.
111 tiros a esmo, Jovens que saíram para comemorar o primeiro salário de um recém-contratado. O Resultado? Cinco jovens assassinados dentro de um pálio!JOVENS e mais JOVENS NEGROS, POBRES e PERIFÉRICOS continuam morrendo em VÃO. Vidas interrompidas, famílias dilaceradas e a vida sendo banalizada. Analise tudo e coloque a mão na consciência, você ainda acredita msemo que tudo isso é pura coincidência??? O SISTEMA sempre esteve “com os 2 joelhos” na JUGULAR pronto pra matar, oprimindo,asfixiando lentamente, diariamente toda essa parte da sociedade. Agindo sem DÓ e sem MASSAGEM... Quem dera mesmo se essa p* toda fosse só mais uma viagem. #vidasnegrasimportam #4p #poderparaopovopreto #liberdade #igualdade #justiça #osistemaéfalho" Ver essa foto no Instagram 80 Tiros disparados em direção a um veículo familiar, eliminando um pai de família e um catador que estava ali apenas tentando ajudar. 72 Tiros + granadas lançadas pelo ar, você pode até achar que é alguma ação de filme, pique lá em Bagdá. Mas na real uma criança de 14 anos acabaram de matar. Seu B.O? Estar cumprindo a 40tena no aconchego do seu lar! Dor demais p/ 1 pai suportar? Soma tudo isso e imagina que ele por horas e mais horas, de hospital em hospital teve que seu filho procurar. 111 Tiros a esmo, Jovens que saíram p comemorar o 1º salário de um recém-contratado. O Resultado? 5 jovens assassinados dentro de um pálio! JOVENS e mais JOVENS NEGROS, POBRES e PERIFÉRICOS continuam morrendo em VÃO. Vidas interrompidas,famílias dilaceradas é a vida sendo banalizada. Analise tudo e coloque a mão na consciência, você ainda acredita memo que tudo isso é pura coincidência??? O SISTEMA sempre esteve “com os 2 joelhos” na JUGULAR pronto pra matar, oprimindo,asfixiando lentamente,diariamente toda essa parte da sociedade. Agindo sem DÓ e sem MASSAGEM... ...Quem dera memo se essa porra toda fosse só mais uma viagem... ??✌????✊? #vidasnegrasimportam #4p #poderparaopovopreto #liberdade #igualdade #justiça #osistemaéfalho Uma publicação compartilhada por Diego Cavalieri (@d.cavalieri12) em 2 de Jun, 2020 às 4:47 PDT E MAIS: