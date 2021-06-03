Cauê e Xavier são liberados pelo DM e voltam a ficar à disposição no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians teve duas novidades em sua reapresentação, nesta quinta-feira (3), o volante Xavier e o atacante Cauê foram liberados pelo Departamento Médico e reforçaram a atividade já pensando no duelo contra o América-MG, neste domingo (6), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do L!O volante estava se recuperando de uma lesão na parte posterior da coxa direita e ficou de fora dos últimos cinco jogos do Timão.

Já o atacante, estava tratando um trauma no tornozelo direito sofrido há duas semanas, na vitória corintiana por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em Itaquera, e perdeu os dois últimos compromissos - ambos contra o Atlético-GO, um pelo Brasileirão, com derrota por 1 a 0, no último domingo (30), pela primeira rodada da competição, e o outro nesta quarta-feira (2), perdendo por 2 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.