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Cauê e Xavier são liberados pelo DM e voltam a ficar à disposição no Corinthians

Dupla partcipou do treinamento desta quinta-feira (3), no CT Joaquim Grava...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 19:22

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 19:22

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians teve duas novidades em sua reapresentação, nesta quinta-feira (3), o volante Xavier e o atacante Cauê foram liberados pelo Departamento Médico e reforçaram a atividade já pensando no duelo contra o América-MG, neste domingo (6), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do L!O volante estava se recuperando de uma lesão na parte posterior da coxa direita e ficou de fora dos últimos cinco jogos do Timão.
Já o atacante, estava tratando um trauma no tornozelo direito sofrido há duas semanas, na vitória corintiana por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em Itaquera, e perdeu os dois últimos compromissos - ambos contra o Atlético-GO, um pelo Brasileirão, com derrota por 1 a 0, no último domingo (30), pela primeira rodada da competição, e o outro nesta quarta-feira (2), perdendo por 2 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.
A dupla ficará à disposição de Sylvinho pela primeira vez desde a chegada do novo treinador.

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