Cauã Silva assina contrato com o Fluminense e tem multa superior a R$ 320 milhões

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O Fluminense assinou o primeiro contrato profissional de mais um jogador de Xerém. No clube desde 2019, o atacante Cauã Silva, de 17 anos, acertou um vínculo até dezembro de 2024 com o clube e tem multa estabelecida em 50 milhões de euros (cerca de R$ 327 milhões na cotação atual).

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Cauã já atuava pelo Sub-17 e seguirá na equipe nesta temporada. Ele começou a carreira no Madureira, onde também jogou no time de futsal.

- Assinar contrato profissional com o Fluminense é um grande sonho sendo realizado. Cheguei em 2019 e assinar esse contrato mostra toda a confiança da diretoria e dos técnicos em meu futebol. Fico muito feliz. Jogar em um dos maiores clubes do Brasil e poder me desenvolver para chegar ao profissional sempre foi um sonho. Espero seguir mostrando meu futebol e chegar ao time principal - disse o jogador.

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