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Cauã Silva assina contrato com o Fluminense e tem multa superior a R$ 320 milhões

Jogador de 17 anos tem vínculo por três temporadas com o clube, onde está desde 2019; ele atuará pelo Sub-17...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 17:53

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 17:53
Crédito: Reprodução
O Fluminense assinou o primeiro contrato profissional de mais um jogador de Xerém. No clube desde 2019, o atacante Cauã Silva, de 17 anos, acertou um vínculo até dezembro de 2024 com o clube e tem multa estabelecida em 50 milhões de euros (cerca de R$ 327 milhões na cotação atual).
> Gestão Mário Bittencourt chega a 26 reforços e cinco treinadores no Fluminense; veja a lista
Cauã já atuava pelo Sub-17 e seguirá na equipe nesta temporada. Ele começou a carreira no Madureira, onde também jogou no time de futsal.
- Assinar contrato profissional com o Fluminense é um grande sonho sendo realizado. Cheguei em 2019 e assinar esse contrato mostra toda a confiança da diretoria e dos técnicos em meu futebol. Fico muito feliz. Jogar em um dos maiores clubes do Brasil e poder me desenvolver para chegar ao profissional sempre foi um sonho. Espero seguir mostrando meu futebol e chegar ao time principal - disse o jogador.
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- Em 2019, quando cheguei, fomos campeões da Paraguay Cup e consegui fazer o gol da final que nos deu o título. Acredito que esse inicio foi fundamental para me dar a confiança necessária para chegar até aqui - completou.

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