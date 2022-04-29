Católica pede ajuda para identificar torcedores após atos de racismo e vandalismo em jogo do Flamengo

Minutos depois de o Flamengo pedir um basta e cobrar "medidas severas", a Universidad Católica pediu ajuda, através das redes sociais, para identificar torcedores que foram flagrados cometendo atos de vandalismo, com pedras e sinalizadores atirados, e racismo em direção à torcida rubro-negra. Os episódios ocorreram durante o jogo pela Libertadores, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile.- Precisamos identificar os responsáveis por esses eventos. Não podemos tolerar esse comportamento miserável em nosso estádio. Precisamos da sua ajuda anonimamente para identificar esses sujeitos. Nos escreva, confidencialmente, para [email protected] e vamos acabar com isso! - escreveu a Católica em seu perfil oficial no Twitter, em cima da postagem do Fla. Confira: > Veja a tabela da Libertadores
Um torcedor chegou a imitar um macaco em direção à torcida do Flamengo. Nas redes sociais, Hugo Souza mostrou revolta e também cobrou providências.