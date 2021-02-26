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Castan pede desculpas à torcida e não garante permanência no Vasco: 'O futuro agora é incerto para todos'

Capitão do Cruz-Maltino usou sua rede social para falar sobre o rebaixamento do clube. Apesar de ter vencido o Goiás, a equipe carioca confirmou a quarta queda de sua história...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 14:39

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 14:39

Crédito: Leandro Castan foi substituído por Marcelo Alves contra o Goiás ainda no primeiro tempo (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco venceu o Goiás nesta quinta, em São Januário, porém o resultado não foi suficiente para evitar o quarto rebaixamento de sua história. Em sua rede social, o capitão Leandro Castan pediu desculpas à torcida vascaína, disse que no momento é difícil encontrar palavras e que o futuro de todos é indefinido no clube.
> Confira como terminou a classificação do Campeonato Brasileiro - Queria escrever pra você torcedor vascaíno, encontrar palavras nesse momento não é fácil, um campeonato que começou tão bom pra gente e acaba assim. Primeiro preciso pedir desculpas, esse ano não consegui ser aquele cara que vocês se acostumaram, infelizmente depois que trocamos o treinador as coisas deram muito errado. Agora todos querem achar os culpados, com certeza todos somos responsáveis, e espero que dessa vez o Vasco aprenda com essa queda para que seja a última de um clube gigante que não pode estar lá embaixo. O futuro agora é incerto para todos, só queria dizer que tenho um orgulho imenso em ter vestido e vestir essa camisa!!! - disse Leandro Castan
O Vasco chegou a última rodada do Campeonato Brasileiro necessitando derrotar o Esmeraldino, torcer para o Fortaleza não vencer o Fluminense, e tirar uma desvantagem de 12 gols de saldo. Os resultados aconteceram, porém o rebaixamento se confirmou pela diferença entre os saldos das equipes. No jogo, Castan sentiu um incômodo e foi substituído por Marcelo Alves ainda aos 22 do primeiro tempo.
No entanto, a direção do Gigante da Colina entrou com um pedido de anulação da partida diante do Internacional, já que no primeiro gol Colorado, o VAR apresentou uma pane e o lance foi validado pelo árbitro de campo. O STJD recebeu da CBF os áudios e vídeos do equipamento e o clube carioca segue com o pedido alegando "erro de direito" e "impedimento incontestável".

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