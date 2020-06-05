Cássio vê vídeos de goleiros europeus para aperfeiçoar saída com os pés e crê que Timão está no caminho certo

Nesta quinta-feira, em entrevista coletiva virtual para a Corinthians TV, Cássio falou, entre outras coisas, de como tem encarado o período da quarentena provocada pela pandemia de coronavírus, e a aproveitou para reforçar o apoio ao trabalho de Tiago Nunes à frente do time. O goleiro e ídolo do clube disse estar buscando referências estrangeiras para aperfeiçoar seu modo de jogar.

Com a entrada do treinador, Cássio passa a ter uma função mais importante, ainda mais do que nas temporadas anteriores quando a ideia já vinha sendo colocada em prática. Nessa nova etapa, o goleiro precisará usar mais sua saída de bola com os pés, iniciando jogadas e participando da construção de jogo a partir da defesa. Para isso, ele revelou que tem usado como referência vídeos de outros goleiros, especialmente daqueles que jogam na Europa.

- Acredito que tenho evoluído na questão de jogar com os pés, mas lógico, tenho que evoluir mais e tenho que tomar menos gols para ajudar a equipe. Então nessa pausa a gente tem que ser inteligente, de olhar vídeos, tenho visto muitas coisas, até mesmo de outros goleiros, principalmente da Europa, lá se trabalha muito com o pé, para eu evoluir, para eu crescer. Acho que tem que ter humildade de sempre querer evoluir. Neste momento nós temos que melhorar e não tenho dúvida de que quando nós retornarmos aos jogos, nós vamos evoluir, nós vamos voltar nos rumos da vitória e o time do Corinthians vai estar entre os primeiros - afirmou o confiante camisa 12 do Timão. E MAIS: