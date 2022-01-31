Cássio testa positivo para Covid-19 e desfalca o Corinthians no clássico; Renato Augusto e Willian retornam aos treinos

O Corinthians terá uma baixa considerável em seu primeiro clássico da temporada. O goleiro Cássio testou positivo para Covid-19 e será desfalque contra o Santos, na quarta-feira (2), às 21h35 na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Paulistão.> GALERIA: Veja todos os duelos Corinthians x Santos na Neo Química Arena

O goleiro, após apresentar sintomas leves de gripe, foi cortado de última hora da partida contra o Santo André para realização do exame, que voltou positivo.

Com isso, o recém-contratado Ivan pode fazer a sua estreia pelo Timão. O novo goleiro da equipe teve o seu contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizo para jogar. Ele já vinha treinando com o grupo nos últimos dias.

> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos do Timão

Apesar da significativa baixa, Sylvinho deverá contar com os retornos de Renato Augusto e Willian. O Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava pela tarde e a dupla, que havia sido preservada contra o Santo André por controle de carga física, treinou com o grupo no gramado.

Além deles, o zagueiro João Victor, que foi cortado de última hora do jogo contra o Ramalhão com um trauma no pé direito, também trabalhou com todo o elenco.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos ontem na primeira vitória fora de casa permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. Os demais foram ao campo, onde fizeram o aquecimento e um treinamento de posse de bola.

Em seguida, o técnico Sylvinho promoveu um trabalho coletivo em espaço reduzido com os atletas. O Corinthians fará na terça-feira (1), o último treino preparatório para o clássico diante do Santos.