Cássio recebe nova homenagem por seus 500 jogos pelo Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Após receber mensagens especiais de grandes goleiros da história, como Buffon, Cassillas, Neuer e Oliver Kahn, e receber uma camisa comemorativa especial, o goleiro Cássio seguiu sendo homenageado pela marca de 500 jogos pelo Corinthians, completos na derrota por 2 a 1 para o Bahia, nesta quinta-feira (28), em compromisso atrasado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Fonte Nova, em Salvador.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosAntes do treinamento que aconteceu já na manhã desta sexta-feira (29), o goleiro recebeu do gerente de futebol Alessandro Nunes, que foi companheiro do camisa 12 em algumas conquistas dentro de campo, como a Libertadores e o Mundial de 2012, e do diretor de futebol Roberto de Andrade, um quadro que relembrava os grandes momentos de Cássio com a camisa corintiana, além de uma camisa com o número 500 enquadrada.

Contratado pelo Timão, junto ao PSV, da Holanda, no início de 2012, o Gigante, como é chamado pelos torcedores corintianos, caiu nas graças do clube após assumir a titularidade no mata-mata da Libertadores, em 2012, onde o Timão conquistou o título inédito da competição. Além disso, foi o herói do título mundial do mesmo ano, com defesas memoráveis na decisão contra o Chelsea-ING.