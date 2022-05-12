Cássio inicia tratamento na coxa, e parte do elenco do Corinthians recebe folga após triunfo na Copa do Brasil

A atividade do Corinthians no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira (12) foi diferente do usual. Todos os atletas que foram relacionados na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa-RJ, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, receberam folga, enquanto os jogadores que estão em fase de recuperação de lesões e em transição física se apresentaram para dar sequência aos seus respectivos tratamentos e treinamentos.> GALERIA - Giuliano comanda vitória do Timão na Copa do Brasil; veja notas

Cássio foi um dos atletas que compareceu ao CT, e o goleiro iniciou o tratamento com a equipe de fisioterapia do clube após ter detectado um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda.

Aos 35 minutos do primeiro tempo na partida contra a Lusa carioca, o camisa 12 sentiu dores na coxa esquerda e pediu atendimento médico. O arqueiro tentou seguir na partida, mas minutos depois pediu para ser preservado, e Ivan atuou o restante do jogo.

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Já Júnior Moraes, que marcou o seu primeiro gol pelo Timão contra a Portuguesa-RJ e saiu após o intervalo, sofreu com uma alergia nos últimos dois dias, e segue sendo medicado.

Além deles, Fagner (entorse no tornozelo direito); João Pedro (desconforto no músculo posterior da coxa direita); Luan, (dores no quadril esquerdo); Ruan Oliveira (transição física); Róger Guedes (dores no joelho esquerdo) e Jô (dores no joelho esquerdo) estão entregues ao departamento médico.

O meia Paulinho rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, há duas semanas, no jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, e ficará entre seis e oito meses afastados.

Os atletas relacionados para a partida contra a Lusa carioca (11) se reapresentarão, para treino e viagem a Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (13).

No sábado (14), às 19h, os comandados de Vítor Pereira enfrentam o Internacional, pela sexta rodada do Brasileirão. Três dias depois, o Timão vai até Buenos Aires, onde encara o Boca Juniors na Bombonera, às 21h30 ( Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.