Cássio faz aniversário durante vitória do Corinthians no Brasileirão: 'Tenho realizado o meu sonho'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Aniversariante no último domingo (6), o goleiro Cássio foi um dos destaques da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o América-MG, pela segunda rodada do Brasileirão, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Foram pelo menos duas defesas difíceis que garantiram o placar construído ainda no primeiro tempo, com o lateral-esquerdo Fábio Santos, cobrando pênalti.

– Feliz pela vitória, pelo empenho, a gente conseguiu fazer um jogo difícil contra um time organizado, que joga a muito tempo junto, o América, e a gente conseguiu fazer um bom jogo e, o mais importante, sair com a vitória – disse o arqueiro à Corinthians TV.

>> Confira a tabela do Brasileiro e simule os jogos do Timão>> Baixe o novo app de resultados do L!No Timão desde 2012, Cássio é o segundo goleiro com mais jogos pelo clube, 508, atrás apenas de Ronaldo Giovanelli. Em relação a títulos, Cássio também é ídolo no Parque São Jorge, com nove conquistas, um a menos que Marcelinho Carioca, jogador com mais conquistas com a camisa alvinegra.

O camisa 12, que completou 34 anos, ressaltou que vive a realização de um sonho, defendendo o Corinthians.

– Lógico que quando a gente faz aniversário quer estar perto da família, meus filhos, esposa, hoje pelo meu trabalho estou junto com os meus companheiros, que considero minha família também, são caras que por muitas vezes ficamos mais com eles do que com a família. Lógico que não deixa de ser um presente jogar em um grande clube, como o Corinthians, vestir essa camisa. Quando você é criança, tem o sonho de se tornar um grande jogador, jogar em um grande clube, e eu tenho realizado o meu, deus tem abençoado tanto.