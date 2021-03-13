Cássio, Fagner e Gabriel voltam a ser relacionados no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner e o volante Gabriel voltaram a ser relacionados no Corinthians. Após contraírem coronavírus, eles estão à disposição do técnico Vagner Mancini para a partida contra o São Caetano, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO trio voltou a treinar com o restante do elenco na última quinta-feira. Eles foram desfalques nos últimos jogos, mas não tiveram sintomas da covid-19 e retornam para o jogo deste domingo.

Na atividade deste sábado, segundo o site oficial do clube, "o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho tático e coletivo e deu continuidade nas instruções que havia dado ao longo da semana."

Fábio Santos, Camacho, Ramiro, Guilherme Castellani, Cauê e Raul Gustavo voltaram a treinar neste sábado após também contraírem o coronavírus. O sexteto, porém, não ficará à disposição de Vagner Mancini.

Ainda há seis jogadores afastados com coronavírus: Caíque França, Lucas Piton, Roni, Xavier, Ruan Oliveira e André Luis.

Outros desfalques são o volante Cantillo, que foi expulso na rodada passada e terá de cumprir suspensão, e os atacantes Gustavo Silva e Léo Natel, que trabalham em campo separadamente até se recuperarem totalmente de lesão.

Com isso, uma provável escalação tem: Cássio, Fagner, Jemerson, Gil e Guilherme Biro; Gabriel, Araos e Cazares; Varanda, Vital e Jô.

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