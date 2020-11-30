AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cássio e Bruno Méndez são julgados pelo STJD, mas somente uruguaio deve desfalcar o Corinthians
futebol

Cássio e Bruno Méndez são julgados pelo STJD, mas somente uruguaio deve desfalcar o Corinthians

Goleiro pegou apenas uma partida de punição por expulsão diante do Ceará, já o zagueiro foi sentenciado com dois jogos devido ao cartão vermelho direto no duelo com o Athletico...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 19:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2020 às 19:11
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Na tarde desta segunda-feira, o STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva), em sessão virtual, julgou as denúncias em relação às recentes expulsões de Cássio e Bruno Méndez. Apesar da possibilidade de gancho para ambos, apenas o uruguaio deve ser desfalque diante do Fortaleza, nesta quarta-feira, já que pegou duas partidas de punição, mas já cumpriu uma, a automática.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
Cássio foi denunciado pelo artigo 243, por ter sido expulso contra o Ceará pela reclamação acintosa em cima do árbitro Anderson Daronco. A procuradoria, com base na súmula, ofereceu a denúncia como se goleiro tivesse ofendido a honra do juiz. A pena, nesse caso, seria de um a seis jogos, mas a questão foi desclassificada para o artigo 258, como indisciplina e punição de uma partida, que já foi cumprida no duelo seguinte, contra o Athletico-PR.
Sendo assim, pouco menos de dois meses depois, Cássio foi julgado e está liberado para jogar pelo Brasileirão, nesta quarta-feira. O mesmo, porém, não acontece com Bruno Méndez, que teve sua expulsão contra o Furacão analisada também nesta segunda-feira pelo mesmo tribunal. Assim como o goleiro, ele não pôde comparecer ao julgamento virtual por estarem em viagem para Fortaleza, justamente por conta do duelo pela 24ª rodada do Brasileirão.
O uruguaio levou o cartão vermelho por ter desferido um golpe em seu adversário, Renato Kayzer, quando a bola já não estava em jogo. Bruno foi denunciado pelo artigo 254 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) por conta de jogada violenta. No julgamento, porém, o juízes desclassificaram para o artigo 250, que prevê a punição de ato hostil por um período de uma a três partidas. Por ser réu primário, a pena caiu para dois jogos.
Como o zagueiro já cumpriu um, contra o Flamengo, no duelo seguinte à expulsão, terá apenas uma partida a mais de gancho, que deverá ser nesta quarta-feira, diante do Fortaleza. O departamento jurídico do Timão ainda pode pedir uma efeito suspensivo para Bruno. Caso não peça ou não seja concedido, Marllon volta para a titularidade após cumprir suspensão contra o Coritiba.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Professor é afastado após denúncias de abuso em escola de Cariacica
Imagem de destaque
'Saí à caça dos homens que filmavam secretamente suas mulheres e compartilhavam os vídeos na internet'
Orlandino Rodrigues de Souza, conhecido como Baiano do Salão (Podemos), vereador de Vitória - condenação por agressão e estupro de criança
Vereador de Vitória é condenado a 31 anos de prisão por estuprar criança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados