Caso vença a Ponte Preta, Botafogo pode alcançar marca que não acontece há dois anos e meio

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O bom momento do Botafogo pode representar uma quebra de marca que não vem há dois anos e meio. O clube de General Severiano não sabe o que é vencer quatro partidas seguidas desde o começo de 2019. O Glorioso pode recuperar esta marca diante da Ponte Preta, no próximo domingo, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão.

Desde a chegada de Enderson Moreira, o Botafogo está com 100% de aproveitamento. O bom momento reflete na tabela: a diferença para o G4 da Série B, que já foi de dez pontos, atualmente é de quatro.

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Com três vitórias seguidas, o Botafogo pode igualar uma marca de dois anos e meio atrás: vencer quatro partidas seguidas. Na ocasião, o Alvinegro havia feito isto em dois duelos de Copa Sul-Americana, um de Campeonato Carioca e outro pela Copa do Brasil. Relembre:

03/02/2019 - Boavista 0 x 3 Botafogo - Campeonato Carioca​06/02/2019 - Botafogo 1 x 0 Defensa y Justicia - Copa Sul-Americana​13/02/2019 - Campinense 0 x 2 Botafogo - Copa do Brasil​20/02/2019 - Defensa y Justicia 0 x 3 Botafogo - Copa Sul-AmericanaÀ época, o treinador do Alvinegro era Zé Ricardo. Desde então, o máximo que o clube conseguiu foi três triunfos de forma seguida - sequência atual vivida pelos comandados de Enderson Moreira.

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Se contar tal sequência apenas em Campeonatos Brasileiros, o jejum fica ainda mais distante. A última vez que o Botafogo conseguiu quatro vitórias seguidas no Brasileirão foi em 2018 - quando estava na Série A. Também comandado por Zé Ricardo, tais duelos foram fundamentais para o Alvinegro fugir da briga pelo rebaixamento naquele torneio.

04/11/2018 - Botafogo 1 x 0 Corinthians - 32ª rodada​10/11/2018 - Botafogo 2 x 1 Flamengo - 33ª rodada​15/11/2018 - Chapecoense 0 x 1 Botafogo - 34ª rodada​18/11/2018 - Botafogo 1 x 0 Internacional - 35ª rodada