Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Casemiro elogia Vinícius Júnior: 'Decide até quando não está bem'

Volante do Real Madrid coloca o atacante entre os três melhores jogadores brasileiros da atualidade e afirma que atleta é o futuro do clube merengue...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 dez 2021 às 10:48

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 10:48

Casemiro, volante do Real Madrid, rasgou elogios para Vinícius Júnior em entrevista coletiva por conta do duelo contra a Inter de Milão pela Champions League nesta terça-feira. O meia expôs a diferença do camisa 20 da última temporada para a atual e o colocou entre os melhores brasileiros do momento.- A diferença é que mesmo sem estar bem, está sendo incrível, como contra o Sevilla. Agora decide partidas sem estar bem, algo que nem todos fazem. É difícil dizer se é o mais decisivo, pois tem Benzema, Kroos, Courtois, mas está em um momento importante da carreira. Não sei se é o melhor brasileiro atualmente. Há Neymar, Jesus, Firmino, mas ele está no top três. Temos um grande jogador para 10 ou 15 anos.
> Veja a tabela da Champions League
No último sábado, Vinícius Júnior assumiu o protagonismo do Real Madrid no duelo contra a Real Sociedad após a saída de Benzema aos 17 minutos do primeiro tempo por conta de uma lesão muscular. O camisa 20 anotou o primeiro gol da vitória merengue por 2 a 0 fora de casa.
Nesta terça-feira, o atacante também será o principal nome do ataque de Carlo Ancelotti diante da Inter de Milão. O clube espanhol já está classificado às oitavas de final, mas precisa vencer ou empatar para garantir a liderança do grupo.
Crédito: CasemirorasgouelogiosparaViníciusJúnior(JoseMiguelFERNANDEZ/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados