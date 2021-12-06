Casemiro elogia Vinícius Júnior: 'Decide até quando não está bem'

Casemiro, volante do Real Madrid, rasgou elogios para Vinícius Júnior em entrevista coletiva por conta do duelo contra a Inter de Milão pela Champions League nesta terça-feira. O meia expôs a diferença do camisa 20 da última temporada para a atual e o colocou entre os melhores brasileiros do momento.- A diferença é que mesmo sem estar bem, está sendo incrível, como contra o Sevilla. Agora decide partidas sem estar bem, algo que nem todos fazem. É difícil dizer se é o mais decisivo, pois tem Benzema, Kroos, Courtois, mas está em um momento importante da carreira. Não sei se é o melhor brasileiro atualmente. Há Neymar, Jesus, Firmino, mas ele está no top três. Temos um grande jogador para 10 ou 15 anos.