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Casemiro e Militão têm testes inconclusivos para Covid-19, e Real Madrid chega a 10 desfalques

Dupla de brasileiros havia testado negativo no início da semana, mas resultado desta sexta-feira tira os dois da partida contra o Villarreal...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 16:51

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 16:51

Crédito: Casemiro e Militão são companheiros de Seleção e Real Madrid (Lucas Figueiredo/CBF
Zinedine Zidane terá problemas para escalar o Real Madrid na partida contra o Villarreal, neste sábado. Nesta sexta-feira, os brasileiros Casemiro e Éder Militão tiveram resultado inconclusivo nos testes de Covid-19 e, por precaução, não foram relacionados para o confronto.No total, o treinador francês não poderá contar com 10 atletas. Além da dupla brasileira, estão foram da partida o capitão Sergio Ramos, que sofreu lesão na seleção espanhola, Benzema, com uma lesão no quadril e Jovic, que testou positivo para Covid-19. Os outros desfalques são: Valverde, Odriozola, Carvajal, Lucas e Nacho - todos lesionados.
+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol
A boa notícia é o retorno de Eden Hazard, que testou negativo para Covid-19 e foi incluído na lista de 20 relacionados para a partida contra o vice-líder Villarreal. Em quarto lugar, com 16 pontos, o Real Madrid busca a vitória fora de casa, neste sábado, às 12h15 (de Brasília), pela 10ª rodada do Espanhol.

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