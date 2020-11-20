Casemiro e Militão têm testes inconclusivos para Covid-19, e Real Madrid chega a 10 desfalques

Zinedine Zidane terá problemas para escalar o Real Madrid na partida contra o Villarreal, neste sábado. Nesta sexta-feira, os brasileiros Casemiro e Éder Militão tiveram resultado inconclusivo nos testes de Covid-19 e, por precaução, não foram relacionados para o confronto.No total, o treinador francês não poderá contar com 10 atletas. Além da dupla brasileira, estão foram da partida o capitão Sergio Ramos, que sofreu lesão na seleção espanhola, Benzema, com uma lesão no quadril e Jovic, que testou positivo para Covid-19. Os outros desfalques são: Valverde, Odriozola, Carvajal, Lucas e Nacho - todos lesionados.