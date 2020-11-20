Casemiro e Militão têm testes inconclusivos para Covid-19, e Real Madrid chega a 10 desfalques

Zinedine Zidane terá problemas para escalar o Real Madrid na partida contra o Villarreal, neste sábado. Nesta sexta-feira, os brasileiros Casemiro e Éder Militão tiveram resultado inconclusivo nos testes de Covid-19 e, por precaução, não foram relacionados para o confronto.No total, o treinador francês não poderá contar com 10 atletas. Além da dupla brasileira, estão foram da partida o capitão Sergio Ramos, que sofreu lesão na seleção espanhola, Benzema, com uma lesão no quadril e Jovic, que testou positivo para Covid-19. Os outros desfalques são: Valverde, Odriozola, Carvajal, Lucas e Nacho - todos lesionados.
+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol
A boa notícia é o retorno de Eden Hazard, que testou negativo para Covid-19 e foi incluído na lista de 20 relacionados para a partida contra o vice-líder Villarreal. Em quarto lugar, com 16 pontos, o Real Madrid busca a vitória fora de casa, neste sábado, às 12h15 (de Brasília), pela 10ª rodada do Espanhol.