Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Casa provisória: sem vencer em Volta Redonda desde 2016, Botafogo busca dar fim ao 'jejum' contra o Remo
futebol

Casa provisória: sem vencer em Volta Redonda desde 2016, Botafogo busca dar fim ao 'jejum' contra o Remo

Último triunfo do Alvinegro no Estádio Raulino de Oliveira foi em junho de 2016, contra o América-MG, pelo Brasileirão; equipe tem chance de dar fim à sequência negativa...

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jun 2021 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Com o Nilton Santos entregue para a Copa América, o Botafogo terá que jogar no Raulino de Oliveira. O local não tem sido sinônimo de vitórias para o Alvinegro: a equipe não ganha em Volta Redonda desde 2016, mas tem chance de reverter o cenário neste domingo, diante do Remo, pela 3ª rodada da Série B, às 16h. O duelo será transmitido em tempo real no site do LANCE!.
+ Bobeou? Cria do Botafogo, Renan Gorne é uma das armas do ofensivo Remo; saiba como joga o time
Invicto neste começo de competição, a equipe comandada por Marcelo Chamusca necessariamente precisa quebrar este "tabu" para confirmar um promissor início na Série B. O Raulino de Oliveira, porém, não tem sido muito amigo do Botafogo.
O Alvinegro não sabe o que é vencer uma partida no Estádio da Cidadania há cinco anos - mais especificadamente, em seis jogos. O último triunfo foi no Campeonato Brasileiro de 2016, em uma vitória por 3 a 1 sobre o América-MG com três gols de Sassá.Desde então, o Glorioso acumulou três empates e três derrotas atuando no local. Vale ressaltar, claro, que o Botafogo não realizou mais de duas partidas por ano no Estádio Raulino de Oliveira, o que conta consideravelmente para a baixa quantidade de partidas.
+ Campeões desde o sub-13, trio de ouro do Botafogo pode consolidar sucesso na base com a Copa do Brasil sub-20
Na temporada 2021, o Botafogo soma um empate no Estádio Raulino de Oliveira. Pelo Campeonato Carioca, os comandados de Marcelo Chamusca ficaram no 2 a 2 com o Volta Redonda.
O "JEJUM" DO BOTAFOGO NO RAULINO DE OLIVEIRA:
10/04/2021 - Volta Redonda 2 x 2 Botafogo18/01/2020 - Volta Redonda 1 x 0 Botafogo02/03/2019 - Volta Redonda 1 x 0 Botafogo11/03/2018 - Volta Redonda 1 x 1 Botafogo​10/02/2018 - Flamengo 3 x 1 Botafogo04/06/2017 - Flamengo 0 x 0 Botafogo​15/06/2016 - Botafogo 3 x 1 América-MG (última vitória)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados