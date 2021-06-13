Casa provisória: sem vencer em Volta Redonda desde 2016, Botafogo busca dar fim ao 'jejum' contra o Remo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Com o Nilton Santos entregue para a Copa América, o Botafogo terá que jogar no Raulino de Oliveira. O local não tem sido sinônimo de vitórias para o Alvinegro: a equipe não ganha em Volta Redonda desde 2016, mas tem chance de reverter o cenário neste domingo, diante do Remo, pela 3ª rodada da Série B, às 16h. O duelo será transmitido em tempo real no site do LANCE!.

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Invicto neste começo de competição, a equipe comandada por Marcelo Chamusca necessariamente precisa quebrar este "tabu" para confirmar um promissor início na Série B. O Raulino de Oliveira, porém, não tem sido muito amigo do Botafogo.

O Alvinegro não sabe o que é vencer uma partida no Estádio da Cidadania há cinco anos - mais especificadamente, em seis jogos. O último triunfo foi no Campeonato Brasileiro de 2016, em uma vitória por 3 a 1 sobre o América-MG com três gols de Sassá.Desde então, o Glorioso acumulou três empates e três derrotas atuando no local. Vale ressaltar, claro, que o Botafogo não realizou mais de duas partidas por ano no Estádio Raulino de Oliveira, o que conta consideravelmente para a baixa quantidade de partidas.

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Na temporada 2021, o Botafogo soma um empate no Estádio Raulino de Oliveira. Pelo Campeonato Carioca, os comandados de Marcelo Chamusca ficaram no 2 a 2 com o Volta Redonda.

O "JEJUM" DO BOTAFOGO NO RAULINO DE OLIVEIRA: