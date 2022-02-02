Casa cheia! Torcida do Fluminense esgota ingressos para jogo com o Audax, no Luso-Brasileiro

O Estádio Luso-Brasileiro mais uma vez estará lotado para ver o Fluminense. Nesta quinta-feira, às 20h15, o Tricolor encara o Audax Rio, pela terceira rodada da Taça Guanabara e a torcida esgotou os ingressos à disposição. Vale lembrar que a retirada das entradas é obrigatória para todos os tricolores que não sejam sócios ou sócios que não possuem carteirinha.Foram disponibilizados cerca de 4 mil ingressos e, seguindo as diretrizes da Prefeitura do Rio de Janeiro, todos devem estar em dia com o calendário de vacinação. Pessoas com 50 anos ou mais com a dose de reforço e de 18 a 49 anos com a segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose). Adolescentes e crianças menores de 18 anos não têm obrigatoriedade de comprovação.

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Antes do início da terceira rodada, o Fluminense estava na quinta posição, com três pontos, empatado com o Madureira até nos critérios de desempate, rival de quem ganhou na segunda rodada. O Tricolor perdeu a estreia para o Bangu.RETIRADA DO INGRESSO

A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios e para os associados que não possuírem a carteirinha. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada). É necessário apresentar também o comprovante de vacinação. Não haverá venda ou retirada de ingressos no Estádio Luso-Brasileiro.

Os sócios com direito a dois ingressos com 100% de desconto terão que retirar o segundo ingresso na companhia da pessoa que será contemplada com o ingresso extra (que deve ser cadastrada no momento do check-in). Essa pessoa tem que também precisa apresentar os documentos exigidos para a retirada.

Confira os pontos de retirada:

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Dias 01 e 02/02 (terça e quarta), das 10h às 20h- Dia 03/02 (quinta), das 10h às 15h

Maracanã – Bilheteria 1- Dias 01 e 02/02 (terça e quarta), das 10h às 20h- Dia 03/02 (quinta), das 10h às 15h

Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Dias 01 e 02/02 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 03/02 (quinta), das 10h às 15h

Ilha Plaza – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208 - Ilha do Governador)- Dias 01 e 02/02 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 03/02 (quinta), das 10h às 19h

Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Dias 01 e 02/02 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 03/02 (quinta), das 10h às 15h

IMPORTANTE: As gratuidades poderão ser retiradas em todos os pontos de venda. NÃO haverá retirada de gratuidades no dia da partida (03/02).

ACESSO AO ESTÁDIO

- Os portões abrirão às 18h15- A entrada dos torcedores do Fluminense será no Portão 1A. O acesso da torcida visitante será no Portão 3A- É obrigatório o uso de máscara- Não haverá estacionamento para o público- O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio