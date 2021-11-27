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Carol Paiffer se encontra com diretoria do Vasco em São Januário: 'Bem animada com tudo que ouvi'

Empresária que prometeu ajudar o Vasco e ex-participante do Shark Tank Brasil, reforçou que pretende tentar ajudar e que foi muito bem recebida pela direção na Colina História...

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 21:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 21:20
Para a alegria da torcida que aguardava por este encontro, a empresária Carol Paiffer se reuniu com diretoria do Vasco, em São Januário, na tarde desta sexta-feira. Animada, a dona da Atom Investimentos, divulgou em seu Instagram imagens ao lado do CEO Luiz Melo e do vice-presidente de Marketing, Vitor Roma.
A empresária se disse honrada com o convite e que foi bem recebida pela direção do clube. Além disso, ela afirmou que irá assinar o NDA (Acordo de não divulgação), um documento que atribui termo de confidencialidade, na qual ela se compromete a não divulgar dados referentes ao Vasco que tiver acesso.
Após assinar este documento, Carol Paiffer pretende analisar a situação do clube para buscar possíveis soluções. Em sua postagem nas redes sociais, ela reforçou que pretende tentar ajuda:
- Pedir que todos que tem o mesmo interesse nesse momento para focarmos em soluções e não em especulações ou provocações! - disse Paiffer.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Desde a última semana, as postagens da milionária têm encantado o torcedor vascaíno nas redes sociais. Durante uma transmissão, o influenciador digital e apresentador Casimiro Miguel reagiu a um episódio de Shark Tank Brasil, reality que Carol Paiffer participou, e a instigou a ajudar o Vasco.
+ Tubarões na Colina: empresárias do Shark Tank Brasil se aproximam do Vasco e animam a torcida
Vale destacar que, paralelamente, Camila Farani, do mesmo programa, também demonstrou interesse em ajudar o Gigante da Colina. Ela se reuniu com membros da diretoria na última terça-feira, algo noticiado primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa.
Confira a postagem a empresária em sua rede social
Conforme prometido fui visitar o Vasco e muito bem recebida por Vítor Roma e Luiz Mello.
Estou honrada com o convite de vocês que vieram aqui pedir que eu ajudasse ao clube e a todos lá que me receberam de braços abertos.
Amei meus presentes! Camisetas e cartão do clube!
Super obrigada pelo papo!Fiquei bem animada com tudo que ouvi e ainda hoje devo assinar o NDA para poder ter mais dados e se possível colaborar.
Quero reforçar aqui que só estou tentando ajudar. E pedir que todos que tem o mesmo interesse nesse momento para focarmos em soluções e não em especulações ou provocações!
Vamos!
Crédito: CarolPaiffersereuniucomadiretoriadoVasconestatarde,emSãoJanuário(Reprodução/InstagramCarolPaiffer

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