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Carlos Palacios sofre trauma no joelho esquerdo e vira dúvida no Vasco para o duelo contra o Bahia

Chileno sofreu um toque no treino e ainda não sabe se poderá atuar no domingo, contra o Bahia. Ele será reavaliado nos dois próximos dias para saber se poderá se relacionado...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 19:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 19:18
O Vasco informou, na noite desta quarta-feira, que o meia Carlos Palacios sofreu um trauma no joelho esquerdo durante o treinamento e se tornou dúvida para o duelo contra o Bahia, no próximo domingo, às 16h, em São Januário. O chileno será reavaliado nos próximos dois dias para confirmar se poderá estar em campo ou não contra o líder da Série B. O jogador foi um dos principais destaques da partida contra o CSA ao lado de Figueiredo e Juninho, no último sábado, também na Colina Histórica. Ele entrou no segundo tempo, no lugar de Nene, e deu mais dinamismo ao sistema ofensivo cruz-maltino.
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O diretor-médico e coordenador do Departamento de Saúde e Performance (DESP) do clube, Gustavo Caldeira, explicou sobre a situação do jogador através da assessoria do clube carioca.
- Palacios sofreu um trauma no joelho esquerdo ontem, evoluiu com bastante dor após o treino, foi medicado assim que possível e iniciou a fisioterapia o quanto antes. Vai ser reavaliado durante a semana, é dúvida para o jogo - afirmou o médico ao informar que o atleta ainda passará por reavaliação nos próximos dois dias.
Desde que assinou com o Cruz-Maltino, o meia passa pelo processo de recondicionamento físico. Ele entrou na etapa final dos últimos três jogos para ganhar ritmo: Ponte Preta, Tombense e CSA. Apesar da expectativa da torcida, o atleta ainda não tem pressa para ser titular.
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Para o confronto deste domingo, a torcida do Vasco já esgotou os ingressos e promete encher São Januário para apoiar a equipe. Caso vença o adversário, os cariocas terão a possibilidade de entrar no G4 da competição.
Crédito: CarlosPalaciosfoiumdosdestaquesdoVasconavitóriasobreoCSA,nosábado(Foto:DanielRAMALHO/CRVG

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