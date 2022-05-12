Carlos Palacios sofre trauma no joelho esquerdo e vira dúvida no Vasco para o duelo contra o Bahia

O Vasco informou, na noite desta quarta-feira, que o meia Carlos Palacios sofreu um trauma no joelho esquerdo durante o treinamento e se tornou dúvida para o duelo contra o Bahia, no próximo domingo, às 16h, em São Januário. O chileno será reavaliado nos próximos dois dias para confirmar se poderá estar em campo ou não contra o líder da Série B. O jogador foi um dos principais destaques da partida contra o CSA ao lado de Figueiredo e Juninho, no último sábado, também na Colina Histórica. Ele entrou no segundo tempo, no lugar de Nene, e deu mais dinamismo ao sistema ofensivo cruz-maltino.

+ Venda de Coutinho: saiba quanto o Vasco irá receber com a transferência do meia para o Aston Villa

O diretor-médico e coordenador do Departamento de Saúde e Performance (DESP) do clube, Gustavo Caldeira, explicou sobre a situação do jogador através da assessoria do clube carioca.

- Palacios sofreu um trauma no joelho esquerdo ontem, evoluiu com bastante dor após o treino, foi medicado assim que possível e iniciou a fisioterapia o quanto antes. Vai ser reavaliado durante a semana, é dúvida para o jogo - afirmou o médico ao informar que o atleta ainda passará por reavaliação nos próximos dois dias.

Desde que assinou com o Cruz-Maltino, o meia passa pelo processo de recondicionamento físico. Ele entrou na etapa final dos últimos três jogos para ganhar ritmo: Ponte Preta, Tombense e CSA. Apesar da expectativa da torcida, o atleta ainda não tem pressa para ser titular.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Para o confronto deste domingo, a torcida do Vasco já esgotou os ingressos e promete encher São Januário para apoiar a equipe. Caso vença o adversário, os cariocas terão a possibilidade de entrar no G4 da competição.