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Carlos Eduardo renova com o Al-Hilal até outubro, mas futuro do meio-campista segue indefinido

Brasileiro acertou a renovação até o fim da temporada na Arábia. Ídolo do clube saudita, Carlos tem propostas e já pode assinar um pré-contrato para a próxima temporada
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LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 16:12

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 16:12

Crédito: Divulgação/Al Hilal
O Al-Hilal anunciou nesta semana a renovação de contrato com um dos seus maiores destaques. Carlos Eduardo, que tinha vínculo com o clube saudita até junho, estendeu por mais três meses e permanecerá no país até o fim da temporada, em outubro.
Apesar de ser ídolo no Al-Hilal e prorrogar seu contrato para terminar a temporada no clube, Carlos Eduardo não entrou em um acordo para permanecer na equipe por mais tempo. Desta forma, o meia brasileiro está livre para assinar um pré-contrato com outro clube.
- Acertamos a renovação do Carlos até o fim da temporada para ele disputar as competições que restam na Arábia. O Al-Hilal pretendia renovar o contrato por mais dois anos, porém, os valores ainda não agradaram o jogador. O futuro dele está em aberto e já abrimos conversas com outros clubes. Recebemos propostas da Arábia, Catar, Emirados Árabes e Turquia. Estamos analisando as opções junto com o Carlos para definirmos o que será melhor para o atleta - conta Marcelo Pinheiro, empresário do meia.
O futebol de Carlos Eduardo não agrada apenas clubes da Ásia e Europa. Neste ano, Corinthians, Grêmio e Athletico-PR manifestaram interesse na contratação do jogador de 30 anos, mas ele decidiu seguir no futebol árabe.
Na atual temporada, Carlos Eduardo disputou 22 jogos pelo Al-Hilal e marcou 12 vezes. Após o período de paralisação do futebol no país, o meia voltou aos treinos e se prepara para a reta final da temporada. O clube do brasileiro lidera a liga nacional e está na semifinal da Copa do Rei.E MAIS:A festa acabou: Klopp quer Liverpool focado para enfrentar CityReal Madrid pode abrir vantagem na liderança caso vença GetafeBuscando se garantir nas competições europeias, Atalanta recebe NapoliDiego Carlos celebra sucesso no Sevilla: 'Estamos muito concentrados' E MAIS:

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