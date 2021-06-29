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Carlos Eduardo quer Sport focado em fazer uma boa segunda metade de 2021 no Brasileirão

Goleiro do Leão afirmou que o elenco sabe da importância dos próximos jogos para o clube...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 13:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 13:50
Crédito: Divulgação / Sport
Titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo, falou sobre o desejo de crescer de produção com o elenco rubro-negro nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta é evoluir e fazer um grande segundo semestre no clube.Venho trabalhando muito para melhorar meu desempenho em campo na temporada e para evoluir junto com o grupo. Quero fazer uma boa sequência com a equipe nestas próximas partidas - afirmou o goleiro do Leão.
Para Eduardo, o elenco vai com tudo para evoluir em 2021 e sabe que a sequencia nas próximas partidas são fundamentais para a temporada.- Vamos trabalhar muito para que a equipe evolua e tenha um ritmo forte nas próximas partidas da temporada. O grupo está motivado para isso.

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