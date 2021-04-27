Carlos Eduardo espera rápida recuperação após cirurgia no rosto no Sport

Brigando pela titularidade no Sport, o goleiro Carlos Eduardo fez uma cirurgia no rosto após um choque em uma partida no Campeonato Pernambucano e ficará de fora dos gramados por até noventa dias. Apesar deste tempo de inatividade, o jogador, destacou que está motivado para a recuperação.
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- Infelizmente aconteceu isso em um momento muito especial para mim, mas vou passar por isso com muita tranquilidade. Vou me dedicar ao máximo durante o tratamento para estar de volta o quanto antes - afirmou.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANOPara Eduardo, acompanhar o grupo de fora dos gramados será a parte mais difícil.
- Sem dúvida, acompanhar sem poder ajudar em campo é a parte mais difícil desta fase, mas vou procurar passar força ao grupo para que a equipe possa conquistar grandes resultados - finalizou.