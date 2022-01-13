Carlos Brazil admite possibilidade de reintegrar Bruno Gomes e Vanderlei: 'Buscar a melhor situação para todos'

Após a apresentação de Isaque e Weverton, o Gerente de futebol do Vasco, Carlos Brazil respondeu algumas perguntas sobre a montagem do elenco para 2022. O profissional explicou as situações de Bruno Gomes e Vanderlei, que treinam separados do grupo no momento. Ele também analisou o mercado e disse que ainda pretende reforçar a equipe para a temporada.- Especificar um numero de reforços é complicado. Mas queremos um zagueiro ou dois, outro pode chegar mais para frente. Vamos ver os meninos. O Zé Ricardo quer dar oportunidade ao Ulisses, o Zé Vitor e o Pimentel estão muito bem na Copinha. O Andrey é excepcional e está na Copinha - disse o dirigente.

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Ao ser questionado sobre a saída de Bruno Gomes, Carlos Brazil deixou as portas abertas para o jogador. O volante quer ser emprestado, mas o dirigente espera que com a cabeça mais fria, ele reflita e mude sua decisão. Enquanto isso, o jovem segue treinando em horários alternativos.

- (O Bruno Gomes) É um jogador muito importante para nós. Considero ele um dos melhores jogadores da posição na idade que tem. Mas é um menino que ficou um pouco assustado com tudo o que aconteceu no ano passado. Conversei com ele. Ele tem o desejo de sair do clube. A gente respeita. Ele tem consciência que a saída dele tem que ser algo benéfico para o clube. Não há nenhuma negociação em andamento agora. Havia uma possibilidade de empréstimo, mas não sei se vai acontecer - citou Brazil e emendou:

- Temos a esperança que uma reflexão dele faça o Bruno mudar de ideia e queira permanecer. Como ele tem o desejo de sair, o Zé precisa contar com jogadores que queiram de fato estar no Vasco. Por isso ele está treinando separado. No momento que ele virar a chave e dizer que quer ficar no Vasco, ele pode ser reintegrado - acrescentou.

Além disso, o dirigente falou sobre as possíveis saídas de Vanderlei e Leandro Castan. O zagueiro pretende deixar o clube e existe uma negociação em curso. O goleiro, por sua vez, segue treinando separado do grupo, mas Carlos Brazil disse que se houver um entendimento entre as partes pode ser reintegrado.

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- Estamos conversando com Castan e com Vanderlei. Há o desejo do Castan de sair. Existe uma negociação, não é simples. Precisamos conversar mais um pouco para buscar um entendimento com Vanderlei. Ainda não consegui conversar com ele. Vamos buscar a melhor situação para todos. O Vanderlei, se houver um entendimento nosso, assim como o Bruno Gomes, é uma possibilidade que ele seja reintegrado. Mas queremos jogadores comprometidos. Temos que conversar e encontrar a melhor situação para todos - salientou.