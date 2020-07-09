Carlo Ancelotti afirma: 'Gosto muito de James Rodríguez, mas acho que ele continuará no Real Madrid'

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Em entrevista ao jornal britânico "The Guardian", o técnico do Everton, Carlo Ancelotti, comentou sobre sua admiração pelo craque colombiano James Rodríguez, porém afirmou que o atleta deve permanecer no Real Madrid para a próxima temporada. Eles se conheceram no clube merengue em 2014 e desde então, o comandante nunca escondeu que gosta do futebol do jogador.

- Gosto muito dele como jogador. Quando saí de Madri, James Rodríguez me seguiu para Munique. Mas ele me seguiu como boato para o Napoli e agora segue o Everton como outro boato - lembrou Ancelotti, e completou.

- Eu tenho que ser honesto. Gosto muito dele, mas ele é um jogador do Real Madrid e acho que continuará sendo um jogador do Real Madrid - finalizou o treinador e rechaçou a possibilidade de contar com o colombiano.

Além disso, na entrevista, o treinador, de 61 anos, comentou sobre o estilo de jogador que prefere em suas equipes e que pretende trazer para o Everton na temporada 2020/21. Atualmente, a equipe segue na décima primeira posição da Premier League, com 44 pontos.