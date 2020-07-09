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Carlo Ancelotti afirma: 'Gosto muito de James Rodríguez, mas acho que ele continuará no Real Madrid'

Em entrevista ao "The Guardian", técnico italiano do Everton fala sobre sua admiração pelo craque colombiano, porém afirma que o atleta deve permanecer no clube merengue...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 14:31

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 14:31

Crédito: Reprodução / Twitter
Em entrevista ao jornal britânico "The Guardian", o técnico do Everton, Carlo Ancelotti, comentou sobre sua admiração pelo craque colombiano James Rodríguez, porém afirmou que o atleta deve permanecer no Real Madrid para a próxima temporada. Eles se conheceram no clube merengue em 2014 e desde então, o comandante nunca escondeu que gosta do futebol do jogador.
- Gosto muito dele como jogador. Quando saí de Madri, James Rodríguez me seguiu para Munique. Mas ele me seguiu como boato para o Napoli e agora segue o Everton como outro boato - lembrou Ancelotti, e completou.
- Eu tenho que ser honesto. Gosto muito dele, mas ele é um jogador do Real Madrid e acho que continuará sendo um jogador do Real Madrid - finalizou o treinador e rechaçou a possibilidade de contar com o colombiano.
Além disso, na entrevista, o treinador, de 61 anos, comentou sobre o estilo de jogador que prefere em suas equipes e que pretende trazer para o Everton na temporada 2020/21. Atualmente, a equipe segue na décima primeira posição da Premier League, com 44 pontos.
- Não importa se eles são jovens ou velhos; experientes ou inexperientes . É importante ter bons jogadores. Os nomes mencionados são aqueles mesmo que foi mencionado há um ano, quando eu estava em Napoli. Eles me seguem! - destacou.

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