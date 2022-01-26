Carlinhos lamenta lesão de Rafael e torce por retorno rápido no Botafogo: 'Muito importante pro grupo'

A temporada do Botafogo começou com uma notícia ruim. Rafael rompeu o tendão de Aquiles no empate em 1 a 1 com o Boavista na última terça-feira e vai desfalcar o time entre seis e nove meses. Carlinhos, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, lamentou o ocorrido.+ Nova proposta do Botafogo agrada a Elkeson, mas clube não avança por estar em transição da SAF

– A gente fica triste pela lesão do Rafael. Ele vinha treinando forte. O grupo ficou muito triste. A gente torce e reza para que ele volte o mais rápido o possível e se recupere. Ele é um cara muito importante para o grupo - afirmou.

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Lesão à parte, a primeira impressão do Alvinegro em 2022 não foi positiva. O time teve dificuldade de se apresentar e o empate acabou sendo um placar justo. O lateral-esquerdo, autor do gol do Glorioso, prevê melhora no futuro.

– A gente tem que sempre pensar alto. Vamos brigar lá em cima. Foi o primeiro jogo ainda, tem coisa para melhorar. É no dia a dia, trabalho, eu tenho certeza que a gente vai concertar. Tem que ter um pouquinho de paciência, sabemos os nossos defeitos e onde defeitos, tem tudo para melhorar no dia a dia e melhorar. Vamos buscar títulos - admitiu.

Carlinhos tem sido titular desde que chegou ao Botafogo, no decorrer da Série B no ano passado. Homem de confiança de Enderson Moreira, o camisa 30 tem contrato até o Estadual, mas garante que a única coisa que pensa é no trabalho.

– Cheguei aqui na metade da temporada passada, fui muito bem recebido. Estou com a cabeça boa, tenho contrato até o final do Carioca. Estou procurando dar meu melhor, procurar o Botafogo a achar o seus objetivos. Eu só trabalho, só jogo futebol. Vou dar meu máximo. Com relação a renovação eu deixo pra empresário e o pessoal do Botafogo - ressaltou.MAIS DECLARAÇÕES DE CARLINHOS- Minha leitura é que o professor pede pra quem está do lado contrário (da bola) fechar na grande área. O Diego teve a oportunidade do outro lado, o professor pede para o pessoal da frente ser móvel. Ele teve a felicidade de cruzar a bola e eu de fechar e fazer o gol de cabeça.

- Nossa convivência com os jogadores mais novos é muito boa. É importante, uma oportunidade para eles também. Essa pré-temporada temos muito jogadores mais novos, a convivência é sadia. Temos tudo para ajudá-los e eles também podem nos ajudar, temos todos que crescer.

- Essa parte que eu jogo na última linha é treinado, a gente joga assim. O gol saiu assim, indo mais avançado. Mas sou lateral, a gente trabalha comigo mais avançado. Isso é treinado, por isso que quando chegamos no jogo damos o nosso melhor e fazemos o que tem sido treinado para sair com o resultado positivo.

- A forma foi como no ano passado. Tivemos uma formação vitoriosa, fomos campeões, esse ano não vai ser diferente. A gente já tem uma base, estão chegando jogadores para ajudar, temos tudo para crescer. Está começando o ano, temos tudo para trabalhar no dia a dia, melhorar e quem sabe buscar grandes coisas.