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Carlinhos celebra vitória do Botafogo em duelo decisivo e elogia torcida: 'Lutou com a gente até o final'

Lateral-esquerdo entrou no etapa final e marcou o segundo gol, que sacramentou o triunfo Alvinegro, no Nilton Santos. Na próxima terça, equipe visita o Cruzeiro, às 21h30...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 21:35

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 21:35

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo voltou a fazer as pazes com a vitória na Série B. No Nilton Santos, a equipe derrotou o CRB por 2 a 0 com gols de Marco Antônio e Carlinhos e reassumiu a segunda colocação da competição. Na saída de campo, o lateral vibrou com o seu gol e disse que a equipe tem que manter os pés no chão nesta reta final.- Não só o gol, mas acho que também a partida. Era uma partida que a gente sabia que iria ser muito difícil. Uma partida de seis pontos. Ficou feliz pela vitória e pelo gol. Agora é manter os pés no chão, pois este campeonato é muito difícil - frisou Carlinhos, e em seguida comentou sobre o apoio da torcida alvinegra:
+ ATUAÇÕES: Marco Antônio e Carlinhos marcam os gols da vitória do Botafogo sobre o CRB e recebem as maiores notas
- Acho que nosso torcedor é esse. Nosso torcedor, hoje, está de parabéns. Lutou com a gente até o final. então, é isso que a gente espera deles - destacou o jogador.
Com o triunfo, o Glorioso reassumiu a vice-liderança da competição com 51 pontos e aumentou a diferença para um adversário direto. Restam nove rodadas para o fim, e a equipe segue como a melhor mandante e for nesta reta final para lutar pelo acesso tão sonhado.
+ Restam 9 rodadas para o fim! Confira e simule a tabela da Série B
Na próxima terça-feira, o Botafogo visita o Cruzeiro, às 21h30, na Arena Independência. O confronto será válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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