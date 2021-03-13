Carli revela que já treinou com o grupo e fala sobre volta ao Botafogo: 'Sinto que estou de novo em casa'

Na última sexta-feira, o Botafogo acertou a volta do zagueiro Joel Carli. O argentino não está regularizado, portanto, ainda não pode estrear com a camisa do Botafogo. No entanto, 'El Capitán' revelou que já treinou com o grupo e elogiou a equipe que está sendo formada para a disputada da temporada de 2021.+Bastidores: Botafogo mantém 40% dos direitos econômicos de Caio Alexandre- Eu entendo que o clube passa por uma reestruturação, nosso principal objetivo é botar o Botafogo de novo na Série A. Sabemos que temos um caminho muito difícil, mas o ambiente do dia a dia está sendo bom, já treinei hoje e amanhã vou treinar de novo.