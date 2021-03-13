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Carli revela que já treinou com o grupo e fala sobre volta ao Botafogo: 'Sinto que estou de novo em casa'

Carli elogiou o ambiente no clube e também o elenco que está sendo formado...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 20:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2021 às 20:59
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Na última sexta-feira, o Botafogo acertou a volta do zagueiro Joel Carli. O argentino não está regularizado, portanto, ainda não pode estrear com a camisa do Botafogo. No entanto, 'El Capitán' revelou que já treinou com o grupo e elogiou a equipe que está sendo formada para a disputada da temporada de 2021.+Bastidores: Botafogo mantém 40% dos direitos econômicos de Caio Alexandre- Eu entendo que o clube passa por uma reestruturação, nosso principal objetivo é botar o Botafogo de novo na Série A. Sabemos que temos um caminho muito difícil, mas o ambiente do dia a dia está sendo bom, já treinei hoje e amanhã vou treinar de novo.
- Está sendo formada uma boa equipe, vamos competir e estamos nos preparando muito bem para tudo que vier pela frente.
Joel Carli também falou sobre a volta ao Botafogo. Ele disse que é uma sensação alegre e que se sente em casa novamente.
- A sensação é de uma alegria imensa de estar de novo nesse clube, que eu tanto gosto que eu tanto quero. Sinto que estou de novo em casa.

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