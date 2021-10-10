Carli e Kanu, dupla de zaga do Botafogo, sofreram apenas um gol quando jogaram juntos nesta Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Nesta sexta-feira, a defesa do Botafogo fez uma atuação muito segura e ajudou a equipe a garantir a vitória contra o CRB. A dupla de zaga titular foi composta por Carli e Kanu. Os dois, quando estiveram juntos em campo, sofreram apenas um gol nas cinco partidas que disputaram na Série B.> Confira a tabela e os jogos da Série B

A defesa do Botafogo evoluiu bastante com a chegada de Enderson Moreira ao comando da equipe. Com o treinador, o Alvinegro sofreu 9 gols em 16 jogos disputados. Apesar de ocupar a vice-liderança, o time possui somente a sétima melhor defesa da competição. Isto porque, sem o comando de Enderson, a defesa foi vazada 18 vezes em apenas 13 jogos.

Carli e Kanu vem demonstrando que são os jogadores certos para definir a dupla de zaga titular do Botafogo. Até o presente momento, os jogos que os dois atuaram juntos foram: Botafogo 1 x 0 Brasil de Pelotas; Botafogo 3 x 2* Vila Nova; Coritiba 0 x 1 Botafogo; Remo 0 x 1 Botafogo; Botafogo 2 x 0 CRB.

Vale ressaltar que o segundo gol tomado pela equipe do Botafogo na vitória sobre o Vila Nova, o zagueiro Carli já havia sido substituído por Gilvan.

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A dupla de zaga que mais atuou pelo Botafogo na temporada é composta por Gilvan e Kanu. Com os dois zagueiros em campo, a equipe sofreu 22 gols em 20 partidas disputadas na Série B.