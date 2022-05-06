Carioca Sub-20: Flamengo reage e empata com Botafogo em jogo de polêmicas

A dois dias do confronto pelos profissionais no Brasileiro, Botafogo e Flamengo se enfrentaram em duelo com polêmicas em relação a pênaltis e válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca Sub-20, no CEFAT. O Rubro-Negro conseguiu uma reação na reta final, com gols de Mateusão e Petterson, e o clássico terminou empatado em 2 a 2. Kauê e Wendel Lessa anotaram para o lado alvinegro.
O JOGO
A partida começou estudada, e o primeiro tempo, marcado pelo equilíbrio e o placar zerado, encerrou sem muitas emoções ou chances criadas. Já no reinício, no minuto inicial, o Botafogo abriu o placar com Kauê, de pênalti.
Novamente da marca da cal, Wendel, aos 16', ampliou a vantagem para os mandantes. E foi com polêmica, pois o Rubro-Negro saiu na bronca por ter indicado que falta teria sido cometida fora da área.
Na saída, o Flamengo descontou com Petterson, que recebeu de André e bateu forte no canto: 2 a 1. A pressão dos visitantes surtiu efeito, mesmo perdendo gols. Já aos 33', goleiro Lucas Barreto cometeu pênalti sobre Mateusão, em lance muito reclamado pelo Alvinegro. A justificativa é que o camisa 1 tocou na bola antes do contato com o atacante, autor do segundo gol do Fla: 2 a 2.
Com o empate, o Botafogo chega a dez pontos, na sexta colocação. Já o Flamengo se mantém no terceiro lugar na classificação, com 12 pontos conquistados em sete jogos.
PRÓXIMOS JOGOS
O Botafogo volta a campo para enfrentar a Portuguesa fora de casa, às 10h da sexta que vem (13). Já o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu na próxima rodada, às 10h do próximo sábado (14).
ESCALAÇÃO DO BOTAFOGOBotafogo: Lucas Barreto; Carlos Henrique, Alysson (Felipe Vieira), Reydson e Jefinho; Kauê (Paulão), Peloggia e Wendel Lessa; Sapata (Sergio Mendonça), Brendon e Maycon Vitor (Jhonnatha) - Técnico: Ricardo Resende.
ESCALAÇÃO DO FLAMENGOBruno; Wesley, Diego, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus (Matheus Gonçalves), Daniel Cabral e Kayke David; Petterson, André (Werton) e Mateusão - Técnico: Fabio Matias.