Carioca Feminino: Fluminense vence a Portuguesa e lidera provisoriamente a Taça GB

O Fluminense assumiu provisoriamente a liderança da Taça Guanabara, no primeiro turno do Campeonato Carioca Feminino. Coube a Ronaldinha, Laysa e Dani Serrão garantirem o triunfo por 3 a 0 sobre a Portuguesa, em partida neste sábado (30) no CT Vale das Laranjeiras. O resultado levou as Guerreiras de Xerém aos 21 pontos em sete partidas.A equipe pode ser ultrapassada no saldo de gols pelo Flamengo, que enfrenta o Vasco neste domingo (31), às 15h.
Após um primeiro tempo de muita movimentação, na qual Ronaldinha foi responsável por dominar as ações e o Fluminense desperdiçou chances com Elisa e Jéssica Bahia, o gol saiu na reta final. Bia lançou e Ronaldinha tocou na saída da goleira.
Na volta do intervalo, Maria Luiza esticou e Laysa encheu o pé de fora da área, ampliando a vantagem aos 11. Aos 39, Elisa cobrou escanteio e Dani Serrão, de cabeça, deu números finais à partida.
O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (3), às 15h, para medir forças com o Vasco, nas Laranjeiras.