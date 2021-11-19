futebol

Carille pode ter alterações em todos os setores do Santos para o clássico

Treinador pode promover volta de Kaiky, entrada de Pirani e aguarda definição sobre Marinho. Lucas Braga volta a ser opção para o duelo contra o Corinthians em Itaquera...
Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 19:23

O Santos realizou nesta sexta-feira (19) seu penúltimo treino antes do clássico contra o Corinthians, que será realizado no domingo (21), às 16h, na Neo Química Arena. E o técnico Fábio Carille não esboçou a escalação da equipe para o confronto da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.Uma das dúvidas para o jogo é o atacante Marinho. Após ser substituído na vitória contra a Chapecoense por 2 a 0, na Vila Belmiro, o jogador passou por exames de imagem e não foi constatado nenhuma lesão no posterior da coxa do camisa 11. Porém, o atleta segue com desconforto na região.Por outro lado, a comissão técnica santista conta com a volta de Lucas Braga. O atacante está recuperado de um incômodo na coxa e participou normalmente das últimas atividades.O Peixe treina pela última vez neste sábado, quando Fábio Carille deve comandar um treino tático para definir a equipe que vai a campo. Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, Kaiky é cotado para voltar ao time. Com isso, o lateral Pará voltará ser opção no banco de reservas.
No meio-campo a dúvida está entre Camacho e Gabriel Pirani. O volante começou o jogo contra a Chapecoense, mas foi substituído pelo Menino da Vila ainda no intervalo. O camisa 20 deu uma assistência para o segundo gol da vitória santista.
Crédito: Peixe de Carille está invicto há três jogos (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

