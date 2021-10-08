Carille lamenta erros e fala sobre jejum de vitórias do Santos: 'Sou o responsável'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Santos e São Paulo empataram em 1 a 1 na noite desta quinta-feira, no Morumbi, pelo Brasileirão. O resultado no final não foi comemorado por nenhuma das duas equipes.ATUAÇÕES: Sem destaques individuais, garra é o grande triunfo do Santos

Em sua entrevista coletiva, o técnico Fábio Carille falou sobre o duelo. O Peixe conseguiu abrir o placar no começo do jogo, mas viu o Tricolor empatar ainda na primeira etapa e criar ainda as principais chances da partida, apesar da pressão alvinegra no final.- Começamos bem. Fizemos o gol e nos perdemos depois. Erramos coisas simples, muitas coisas simples. Isso passa pelo momento também. Temos que passar uma certa calma, confiança, para que rendam mais em campo. Mas gostei da entrega, da luta", disse Carille.O Santos vive uma fase ruim e chegou ao seu 11º jogo sem vencer. No Campeonato Brasileiro, o time ocupa a 16ª colocação, com 25 pontos, lutando para não entrar no Z4. Ao todo, foram 5 vitórias, 10 empates e 8 vitórias.

Carille esteve presente em apenas quatro oportunidades na competição e uma na Copa do Brasil, mas ainda não venceu no comando do clube. O técnico falou sobre esse jejum de vitórias.