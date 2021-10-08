Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Carille lamenta erros e fala sobre jejum de vitórias do Santos: 'Sou o responsável'
futebol

Carille lamenta erros e fala sobre jejum de vitórias do Santos: 'Sou o responsável'

Treinador soma cinco jogos no comando do Peixe e ainda não venceu...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2021 às 21:48

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 21:48

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Santos e São Paulo empataram em 1 a 1 na noite desta quinta-feira, no Morumbi, pelo Brasileirão. O resultado no final não foi comemorado por nenhuma das duas equipes.ATUAÇÕES: Sem destaques individuais, garra é o grande triunfo do Santos
Em sua entrevista coletiva, o técnico Fábio Carille falou sobre o duelo. O Peixe conseguiu abrir o placar no começo do jogo, mas viu o Tricolor empatar ainda na primeira etapa e criar ainda as principais chances da partida, apesar da pressão alvinegra no final.- Começamos bem. Fizemos o gol e nos perdemos depois. Erramos coisas simples, muitas coisas simples. Isso passa pelo momento também. Temos que passar uma certa calma, confiança, para que rendam mais em campo. Mas gostei da entrega, da luta", disse Carille.O Santos vive uma fase ruim e chegou ao seu 11º jogo sem vencer. No Campeonato Brasileiro, o time ocupa a 16ª colocação, com 25 pontos, lutando para não entrar no Z4. Ao todo, foram 5 vitórias, 10 empates e 8 vitórias.
Carille esteve presente em apenas quatro oportunidades na competição e uma na Copa do Brasil, mas ainda não venceu no comando do clube. O técnico falou sobre esse jejum de vitórias.
- São cinco jogos e sou o responsável. Nos três primeiros faltou tempo de trabalho. Estudei, conversei com quem trabalha aqui no clube, e tivemos muitos desfalques, fomos mexendo, melhorando. Contra o Juventude não era para ser esse placar pelo que jogamos e agora o clássico nos comportamos muito bem. Tenho orientado eles a trabalhar sem muita pressão. O momento é difícil, mas eu não posso exigir mais. Estão trabalhando muito, melhorando, e vamos agredir mais os adversários para fazer mais gols - completou o treinador santista após o empate.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados