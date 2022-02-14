Carille fala sobre pressão nos jovens e pede respaldo dos mais experientes

Após a suada vitória do Santos contra o Ituano por 2 a 1, o técnico Fábio Carille comentou sobre a utilização dos jovens jogadores do Santos.Segundo o treinador, em sua experiência de vestiário, alguns jogadores podem se sentir pressionados pelo momento do clube. No empate contra o São Bernardo, na quinta-feira, o time saiu de campo vaiado pelo seu torcedor.“Pode sim. Eu, sem citar nomes, estamos vendo alguns jogadores um pouco assustados com essa pressão. Cada um é de um jeito, cada um ter uma personalidade. Uns você precisa ser o pai, outros precisa ser um pouco mais duro. Mas é claro, pela experiência de vestiário, a gente sente esse peso em alguns atletas e o desempenho pode atrapalhar”, disse Carille.

O treinador, porém, tirou a responsabilidade dos jogadores mais jovens. No jogo deste domingo, Lucas Pires fez sua primeira partida como titular.

"O Santos sempre foi e sempre vai ser um celeiro. Claro que tem fases e momentos. A base, desde quando cheguei, foi fundamental em alguns momentos. Mas não dá para ter toda essa cobrança e responsabilidade em cima dos garotos. Sempre lembro de momentos do Santos", explicou.

Fábio Carille citou o ano de 2009 como exemplo. Apesar de jogadores novos como Neymar e Ganso, outros atletas experientes fizeram parte do plantel vice-campeão Paulista daquele ano.

"Falo de 2009, quando faz a final com o Corinthians. Só tinham dois jovens, Neymar e Ganso. O restante era um time muito experiente, com o Kleber na frente, Madson, Fabão, Triguinho... Precisamos do respaldo de jogadores mais experientes, que tem sido nossa busca, para dar suporte a esses garotos. Ângelo, Marcos Leonardo, Derick... São muitos trabalhando conosco, empenhados, buscando ser melhores. Esperamos que eles possam responder", completou.