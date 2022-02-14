Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Carille fala sobre pressão nos jovens e pede respaldo dos mais experientes

Treinador do Santos comparou situação deste ano com a vivida pelo Peixe em 2009, ano em que contava com Neymar e Paulo Henrique Ganso começando a surgir no time...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 09:00
Após a suada vitória do Santos contra o Ituano por 2 a 1, o técnico Fábio Carille comentou sobre a utilização dos jovens jogadores do Santos.Segundo o treinador, em sua experiência de vestiário, alguns jogadores podem se sentir pressionados pelo momento do clube. No empate contra o São Bernardo, na quinta-feira, o time saiu de campo vaiado pelo seu torcedor.“Pode sim. Eu, sem citar nomes, estamos vendo alguns jogadores um pouco assustados com essa pressão. Cada um é de um jeito, cada um ter uma personalidade. Uns você precisa ser o pai, outros precisa ser um pouco mais duro. Mas é claro, pela experiência de vestiário, a gente sente esse peso em alguns atletas e o desempenho pode atrapalhar”, disse Carille.
O treinador, porém, tirou a responsabilidade dos jogadores mais jovens. No jogo deste domingo, Lucas Pires fez sua primeira partida como titular.
"O Santos sempre foi e sempre vai ser um celeiro. Claro que tem fases e momentos. A base, desde quando cheguei, foi fundamental em alguns momentos. Mas não dá para ter toda essa cobrança e responsabilidade em cima dos garotos. Sempre lembro de momentos do Santos", explicou.
Fábio Carille citou o ano de 2009 como exemplo. Apesar de jogadores novos como Neymar e Ganso, outros atletas experientes fizeram parte do plantel vice-campeão Paulista daquele ano.
"Falo de 2009, quando faz a final com o Corinthians. Só tinham dois jovens, Neymar e Ganso. O restante era um time muito experiente, com o Kleber na frente, Madson, Fabão, Triguinho... Precisamos do respaldo de jogadores mais experientes, que tem sido nossa busca, para dar suporte a esses garotos. Ângelo, Marcos Leonardo, Derick... São muitos trabalhando conosco, empenhados, buscando ser melhores. Esperamos que eles possam responder", completou.
Crédito: MarcosLeonardoéumdosmuitosjovensdoatualelencodoSantos(Foto:Divulgação/Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados