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futebol

Carille fala sobre importância da vitória e elogia jogadores do Santos

Treinador, que vinha sendo questionado pelo torcedor, conquistou sua segunda vitória no comando do Peixe. Resultado fez a equipe sair da zona do rebaixamento no Brasileirão...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 22:38

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 22:38
Na noite desta quarta-feira, o Santos venceu na Vila Belmiro o Fluminense por 2 a 0, gols de Madson e Tardelli. Com o resultado, o Peixe deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, posição que ocupava antes da partida.
+ Veja a tabela do Brasileirão e simule os resultados dos jogosApós o confronto, o técnico Fábio Carille comentou sobre a vitória do Santos. Foi o segundo triunfo da equipe sob o comando do treinador, que tem seu trabalho questionado pelos torcedores.- Resultado foi fundamental. Jogadores dedicados demais, grupo trabalha muito e faz o seu melhor. Esperamos que a mudança tenha começado hoje com esse resultado positivo - disse o técnico, que complementou:- O Fluminense veio de vitória sobre o Flamengo, sabíamos da pressão após nosso resultado negativo em casa no fim de semana. Estamos todos muito felizes e parabenizo os atletas por essa vitória tão importante.
Carille também falou sobre os objetivos do Santos na temporada. O treinador revelou uma 'meta' para alcançar e se livrar da zona do rebaixamento.

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