Carille fala sobre importância da vitória e elogia jogadores do Santos

Na noite desta quarta-feira, o Santos venceu na Vila Belmiro o Fluminense por 2 a 0, gols de Madson e Tardelli. Com o resultado, o Peixe deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, posição que ocupava antes da partida.

+ Veja a tabela do Brasileirão e simule os resultados dos jogosApós o confronto, o técnico Fábio Carille comentou sobre a vitória do Santos. Foi o segundo triunfo da equipe sob o comando do treinador, que tem seu trabalho questionado pelos torcedores.- Resultado foi fundamental. Jogadores dedicados demais, grupo trabalha muito e faz o seu melhor. Esperamos que a mudança tenha começado hoje com esse resultado positivo - disse o técnico, que complementou:- O Fluminense veio de vitória sobre o Flamengo, sabíamos da pressão após nosso resultado negativo em casa no fim de semana. Estamos todos muito felizes e parabenizo os atletas por essa vitória tão importante.