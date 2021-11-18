Carille explica opção por Pará na zaga do Santos contra a Chapecoense

O técnico Fábio Carille explicou a entrada do lateral Pará na vaga do suspenso Kaiky na vitória do Santos contra a Chapecoense, na Vila Belmiro, por 2 a 0. Diferente do que esperado, o treinador preferiu improvisar o veterano do que colocar um jogador de origem.- Eu queria uma saída um pouco mais rápida, um pouco mais de qualidade. O Pará é um meia de origem, lembro dele no Santo André jogando como um 10, depois recuou. Isso me deu confiança para fazer, já que os atacantes deles não eram altos. Foi essa ideia, dar mais mobilidade, sabendo que eles teriam um contra-ataque rápido, o ponto mais forte que nos apresentaram. Por isso a ideia do Pará ali, uma recomposição rápida e melhor saída de jogo - comentou.