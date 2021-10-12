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futebol

Carille explica como pode aproveitar Diego Tardelli no Santos

Atacante entrou no segundo tempo da vitória sobre o Grêmio e teve boa atuação...

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2021 às 12:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Diego Tardelli vem agrando a comissão técnica do Santos, liderada por Fábio Carille. Ainda buscando a melhor forma física, o jogador vem entrando aos poucos e trabalhando em outras funções, como um possível armador da equipe e falso 9.- Antes do jogo do São Paulo, fiz um teste, um treino com ele numa função de vir e armar e o treino não foi bom, por isso mudei. Tardelli ainda busca condição física melhor. Vejo o Tardelli jogando, se formos com quatro por dentro, ele sendo a ponta do losango, mais perto do 9. Ou sendo um falso nove. Claro que pode melhorar fisicamente, está buscando, não é tão jovem, mas vem trabalhando bastante - disse Carille.
Tardelli foi contratado em agosto, realizou quatro jogos, mas não foi titular em nenhum. Em recente entrevista, o jogador falou sobre o atual momento e o entrosamento com o restante do grupo.- Fisicamente ainda não estou 100%, mas já me sinto mais leve, mais confiante para desenvolver e atuar bem. O mais importante é estar com a cabeça boa, como eu estou, apesar do momento não ser favorável dentro de campo. Sei que só vamos sair desse momento com muito foco no trabalho do dia a dia. Aos poucos vou entrosando e o meu preparo físico vai aumentando ainda mais dentro dos jogos, e estando 100%, pode ter certeza que vou ajudar bastante - afirmou .

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