Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Carille elogia direção e prevê chegada de reforços ao Santos

Lateral-direito Auro, que já até fez exames médicos, deve ser o próximo confirmado para encorpar o elenco do time da Vila Belmiro nesta semana...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 11:00
A vitória do Santos contra o Ituano, neste domingo, na Vila Belmiro, não evitou que o time sofresse algumas críticas por parte da torcida.O Peixe venceu por 2 a 1, porém ficou devendo no desempenho. O próprio treinador admitiu que faltou 'jogar com o resultado' nas últimas partidas.Ele aproveitou para destacar que o ano de 2022 ainda será de dificuldades, e citou os reforços trazidos pela diretoria do Peixe.
"O torcedor tem que acreditar em quem está aqui. Criou-se a expectativa de um ano brilhante, mas não será assim. Será melhor que ano passado. O presidente, junto com Edu Dracena, correu atrás. Chegaram dois jogadores. Ainda não dá para trazer esse peso para o Bruno Oliveira. Ele pertence à Caldense e foi destaque no Vitória. Não dá para trazer essa responsabilidade", disse.
Mais reforços
Carille ainda citou a possibilidade de novos reforços aparecerem no clube. O lateral-direito Auro deve ser o primeiro deles. O jogador já realizou exames médicos e foi aprovado pelo CG do Peixe.
"Precisamos descansar com a bola no pé, trocar passes, é melhor do que roubar a bola e entregar para o rival. Temos um grupo mais equilibrado do que no ano passado, com jogadores brigando por posição. A busca segue sendo para potencializar, e algo pode acontecer nos próximos dias", completou.
Crédito: TécnicoFábioCarilledeverecebernovosreforçosnoSantos(Foto:Reprodução/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher com dor no peito
Arritmia cardíaca: veja os principais sintomas da doença
Notas, Real, dinheiro, cédulas
Ritmo de fusões e aquisições diminui no Espírito Santo
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados