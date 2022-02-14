Carille elogia direção e prevê chegada de reforços ao Santos

A vitória do Santos contra o Ituano, neste domingo, na Vila Belmiro, não evitou que o time sofresse algumas críticas por parte da torcida.O Peixe venceu por 2 a 1, porém ficou devendo no desempenho. O próprio treinador admitiu que faltou 'jogar com o resultado' nas últimas partidas.Ele aproveitou para destacar que o ano de 2022 ainda será de dificuldades, e citou os reforços trazidos pela diretoria do Peixe.

"O torcedor tem que acreditar em quem está aqui. Criou-se a expectativa de um ano brilhante, mas não será assim. Será melhor que ano passado. O presidente, junto com Edu Dracena, correu atrás. Chegaram dois jogadores. Ainda não dá para trazer esse peso para o Bruno Oliveira. Ele pertence à Caldense e foi destaque no Vitória. Não dá para trazer essa responsabilidade", disse.

Mais reforços

Carille ainda citou a possibilidade de novos reforços aparecerem no clube. O lateral-direito Auro deve ser o primeiro deles. O jogador já realizou exames médicos e foi aprovado pelo CG do Peixe.

"Precisamos descansar com a bola no pé, trocar passes, é melhor do que roubar a bola e entregar para o rival. Temos um grupo mais equilibrado do que no ano passado, com jogadores brigando por posição. A busca segue sendo para potencializar, e algo pode acontecer nos próximos dias", completou.