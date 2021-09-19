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futebol

Carille diz que Lacava deve ganhar chances em breve no Santos

Jovem venezuelano vem treinando bem, foi elogiado pelo treinador e pode ser a solução para o principal problema do time hoje: a falta de criatividade no meio-campo...
LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 08:56

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 08:56

Crédito: Lacava se destacou nos treinos e pode ganhar chance com Carille (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
A falta de criatividade do meio-campo, principal problema do Santos no empate contra o Ceará, pode estar prestes a acabar.O técnico Fábio Carille elogiou a participação de alguns jogadores nos treinos, como Zanocelo e Ângelo, que voltou dos treinos da Seleção sub-17 recentemente. Com a lista grande de desfalques, o jovem venezuelano Lacava, por exemplo, já inicio os treinos no profissional."O Zanocelo, pelos poucos treinos que comandei, é um segundo volante que joga de cabeça erguida, chega, tem qualidade, passe, imposição física, cabeceio. Está me agradando demais. Tem outros jovens que vão ter espaço comigo, como Ângelo, Lacava, que é um menino que já mostrou muita qualidade", disse o treinador.
Quem ficou de fora contra o Ceará foi o meia Gabriel Pirani. Titular desde o começo da temporada, a promessa santista acabou ficando no banco e não entrou ao decorrer do jogo.
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"Vai ser uma semana muito importante para que eu conheça melhor esses jogadores. No caso do Pirani, eu mudei o sistema e pensei em colocá-lo no lugar do Camacho ou do Jean, mas me preocupou a bola aérea, porque o time do Ceará ficou muito alto e no fim do jogo é uma preocupação que começassem a jogar bola na área", finalizou Carille.
O próximo compromisso do Peixe é daqui uma semana, no dia 26, quando visita o Juventude, em Caxias do Sul. Com o empate contra o Ceará, o Peixe alcançou 24 pontos no Brasileirão, sendo três atrás do América-MG, o primeiro time da zona de rebaixamento.

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