Carille diz que Lacava deve ganhar chances em breve no Santos

Crédito: Lacava se destacou nos treinos e pode ganhar chance com Carille (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

A falta de criatividade do meio-campo, principal problema do Santos no empate contra o Ceará, pode estar prestes a acabar.O técnico Fábio Carille elogiou a participação de alguns jogadores nos treinos, como Zanocelo e Ângelo, que voltou dos treinos da Seleção sub-17 recentemente. Com a lista grande de desfalques, o jovem venezuelano Lacava, por exemplo, já inicio os treinos no profissional."O Zanocelo, pelos poucos treinos que comandei, é um segundo volante que joga de cabeça erguida, chega, tem qualidade, passe, imposição física, cabeceio. Está me agradando demais. Tem outros jovens que vão ter espaço comigo, como Ângelo, Lacava, que é um menino que já mostrou muita qualidade", disse o treinador.

Quem ficou de fora contra o Ceará foi o meia Gabriel Pirani. Titular desde o começo da temporada, a promessa santista acabou ficando no banco e não entrou ao decorrer do jogo.

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"Vai ser uma semana muito importante para que eu conheça melhor esses jogadores. No caso do Pirani, eu mudei o sistema e pensei em colocá-lo no lugar do Camacho ou do Jean, mas me preocupou a bola aérea, porque o time do Ceará ficou muito alto e no fim do jogo é uma preocupação que começassem a jogar bola na área", finalizou Carille.