Carille destaca apoio da torcida do Santos: 'Nota máxima'

O técnico Fábio Carille exaltou o apoio da torcida do Santos na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quando questionado sobre a nota da atuação da torcida em entrevista coletiva na tarde do último domingo, Carille afirmou que dá nota máxima.- Hoje (domingo) a gente teve uma resposta muito legal, o torcedor santista está entendendo isso e está vindo junto com nós nessa nossa batalha...nota máxima, não falo só desse jogo não, esse envolvimento do torcedor junto com o clube, com o Santos já começou na nossa saída para o jogo para São Paulo e foi muito legal os jogadores, torcedores entendendo o momento e juntos vamos sair dessa. Muito trabalho e dedicação de todos. Dou nota máxima, se for 10 é 10 e se for 100 é 100 - afirmou Carille.O Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, neste primeiro momento, permitiu apenas a liberação de 30% da capacidade da Vila Belmiro. Foram 4.644 ingressos e a torcida do Santos esgotou na noite da última quinta-feira.