Carille arma Santos com três zagueiros para enfrentar o Ceará

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O Santos realizou nesta quinta-feira o último treino antes da viagem para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe realiza uma última atividade, já na capital cearense, nesta sexta.O técnico Fábio Carille esboçou a equipe pela primeira vez com três zagueiros: Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Palha, além de Pará e Felipe Jonatan nas alas. A informação foi inicialmente publicada pela Gazeta Esportiva.

Com essa formação, os jogadores que perderiam a vaga no time titular são Carlos Sánchez e Gabriel Pirani. O uruguaio não foi relacionado pois sofreu uma entorse de tornozelo direito durante a partida de terça-feira. Lucas Braga está suspenso e não pode participar do jogo.O time que deve entrar em campo contra o Ceará é formado por: João Paulo; Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Palha; Pará, Camacho, Jean Mota e Felipe Jonatan; Marinho, Marcos Guilherme e Léo Baptistão.