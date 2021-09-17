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futebol

Carille arma Santos com três zagueiros para enfrentar o Ceará

Peixe deve ter Danilo Boza ao lado de Velázquez e Wagner Leonardo no jogo de sábado...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 22:15

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 22:15
Crédito: Divulgação
O Santos realizou nesta quinta-feira o último treino antes da viagem para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe realiza uma última atividade, já na capital cearense, nesta sexta.O técnico Fábio Carille esboçou a equipe pela primeira vez com três zagueiros: Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Palha, além de Pará e Felipe Jonatan nas alas. A informação foi inicialmente publicada pela Gazeta Esportiva.
Com essa formação, os jogadores que perderiam a vaga no time titular são Carlos Sánchez e Gabriel Pirani. O uruguaio não foi relacionado pois sofreu uma entorse de tornozelo direito durante a partida de terça-feira. Lucas Braga está suspenso e não pode participar do jogo.O time que deve entrar em campo contra o Ceará é formado por: João Paulo; Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Palha; Pará, Camacho, Jean Mota e Felipe Jonatan; Marinho, Marcos Guilherme e Léo Baptistão.
Com a eliminação na Copa Libertadores, Sul-Americana a Copa do Brasil, o Alvinegro volta todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time agora treinado por Fábio Carille ocupa a 13ª colocação, com 23 pontos, sendo dois pontos do Z-4 e a seis do G-6.

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