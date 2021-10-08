Carille agradece apoio da torcida do Santos e fala em dar 'resposta no campo'

O Santos contou com um importante reforço nesta quarta-feira, antes da viagem para São Paulo. O elenco recebeu apoio da torcida no CT Rei Pelé. Além dos agradecimentos de Marinho, o técnico Carille comentou na coletiva de imprensa após o empate com o São Paulo sobre o feito pelos santistas.- A torcida foi muito legal ontem. Isso é importante. É um grupo que trabalha demais, se dedica e o torcedor entende o momento. Vamos dar a merecida resposta em campo. Muito obrigado ao torcedor do Santos antes da viagem, em São Paulo depois também - disse Carille.