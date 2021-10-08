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futebol

Carille agradece apoio da torcida do Santos e fala em dar 'resposta no campo'

Torcedores fizeram manifestação de apoio ao time antes do clássico contra o São Paulo e já esgotaram os ingressos para o jogo do próximo domingo diante do Grêmio, na Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 11:12

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 11:12

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos contou com um importante reforço nesta quarta-feira, antes da viagem para São Paulo. O elenco recebeu apoio da torcida no CT Rei Pelé. Além dos agradecimentos de Marinho, o técnico Carille comentou na coletiva de imprensa após o empate com o São Paulo sobre o feito pelos santistas.- A torcida foi muito legal ontem. Isso é importante. É um grupo que trabalha demais, se dedica e o torcedor entende o momento. Vamos dar a merecida resposta em campo. Muito obrigado ao torcedor do Santos antes da viagem, em São Paulo depois também - disse Carille.
Recentemente, o Santos abraçou a campanha pelos torcedores levantadas nas redes sociais com o #ReageSantos. O presidente Rueda, em reunião com os conselheiros na última terça-feira, pregou união entre diretoria, jogadores e torcida na volta aos estádios.O Peixe não vence há 11 jogos e ocupa a 16ª colocação do Brasileirão, com 25 pontos. Com a partida contra o Fluminense adiada, o Peixe tem um jogo a menos que seus rivais. No próximo domingo, a torcida poderá reencontrar o Santos na Vila Belmiro, contra o Grêmio, em confronto direto. Os ingressos estão esgotados.

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