Carille adota cautela sobre retorno de Luiz Felipe ao Santos

Crédito: Luiz Felipe voltou a ser relacionado por Carille, mas não saiu do banco contra o Athletico-PR (Ivan Storti/ Santos FC

O zagueiro Luiz Felipe voltou a ser relacionado para jogos do Santos. O jogador esteve no banco de reservas na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico neste sábado (30), na Arena da Baixada, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.O jogador estava fora desde o segundo confronto contra o mesmo Athlético-PR, pela Copa do Brasil, dia 26 de agosto, ainda com Fernando Diniz no comando. Luiz Felipe foi diagnosticado com um edema na região miotendinea da posterior.No intervalo do jogo contra o Furacão, o uruguaio Emiliano Velázquez sentiu um desconforto na coxa e pediu para ser substituído, porém, o escolhido para entrar foi Wagner Leonardo, e não o experiente Luiz Felipe.

"Eu vejo que o Luiz Felipe nessa situação de três zagueiros precisa ser líbero. Muito tempo sem jogar, mais de dois meses, não fez um treino comigo ainda. Trouxe para cá (Curitiba) pela liderança, tem vestiário e nos ajuda muito. Só colocaria se fosse no lugar do Robson, porque pelo lado tem que cobrir, sair da área", justificou Carille.

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