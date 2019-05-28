Capixaba Richarlison promove jogo festivo em Nova Venécia

Seleção Brasileira visando a Copa América 2019, o atacante capixaba Richarlison, do Everton-ING, vai promover um jogo beneficente no dia 13 de julho, às 16h, no Estádio Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia, logo após a competição continental. Em ritmo forte de treinamentos com avisando a Copa América 2019, o atacante capixaba, do Everton-ING, vai promover um jogo beneficente no dia 13 de julho, às 16h, no Estádio Zenor Pedrosa Rocha, em, logo após a competição continental.

Richarlison durante treino da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O jogo "Amigos do Richarlison", vai acontecer exatamente uma semana depois da final da Copa América, em Nova Venécia, cidade natal do jogador de 22 anos. De acordo com o staff de Richarlison, existe a possibilidade de atletas da Seleção Brasileira participarem da partida, mas tudo depende do calendário.

Os interessados em prestigiar o evento devem trocar ingressos por 2kg de alimento não-perecível. O montante arrecadado será doado para comunidades carentes da região, no Noroeste capixaba.