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Festa com a galera

Capixaba Richarlison promove jogo festivo em Nova Venécia

De acordo com o staff de Richarlison, existe a possibilidade de atletas da Seleção Brasileira participarem da partida, mas tudo depende do calendário

Publicado em 

27 mai 2019 às 23:58

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 23:58

Em ritmo forte de treinamentos com a Seleção Brasileira visando a Copa América 2019, o atacante capixaba Richarlison, do Everton-ING, vai promover um jogo beneficente no dia 13 de julho, às 16h, no Estádio Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia, logo após a competição continental. 
Richarlison durante treino da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O jogo "Amigos do Richarlison", vai acontecer exatamente uma semana depois da final da Copa América, em Nova Venécia, cidade natal do jogador de 22 anos. De acordo com o staff de Richarlison, existe a possibilidade de atletas da Seleção Brasileira participarem da partida, mas tudo depende do calendário.
Os interessados em prestigiar o evento devem trocar ingressos por 2kg de alimento não-perecível. O montante arrecadado será doado para comunidades carentes da região, no Noroeste capixaba.
Este será o 2º jogo beneficente que Richarlison vai promover em sua cidade natal. Em maio do ano passado, quando ainda atuava pelo Watford-ING, o atleta conseguiu arrecadar três toneladas de alimentos. Cerca de 3 mil espectadores compareceram ao Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia.

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