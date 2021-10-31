Capitão, Felipe Melo vai ter ano com mais jogos e menos cartões pelo Palmeiras

Crédito: Cesar Greco

Felipe Melo se tornou capitão absoluto do Palmeiras na atual temporada e tem tudo para ostentar a braçadeira mais uma vez neste domingo (31), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, fora de casa pela vigésima nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Herói na vitória sobre o Sport segunda-feira (25), o volante encerrou uma série sem marcar desde julho do ano passado. Se, por um lado, o gol voltou somente na última rodada, Felipe tem feito a melhor temporada dele com a camisa do Palmeiras. São 52 partidas, sendo 39 delas como titular. Em 31 oportunidades ele foi capitão, número bem acima do que Gustavo Gómez, dono da faixa em 14 partidas, e segundo no quesito.

Com futuro incerto, o camisa 30 tem grandes chances de superar a marca de 2018 e terminar o ano com a maior quantidade de jogos pelo clube desde a chegada, em 2017. No ano do deca, Felipe Melo entrou em campo 58 vezes e está a seis de igualar a marca. O Verdão tem mais 11 compromissos no ano – dez no Brasileiro e outro na Libertadores.Ao mesmo tempo em que pode finalizar a temporada com recorde de partidas disputadas, Felipe Melo tem também o ano com menor média de cartões recebidos, com 0,27 por embate. São 14 em 52 jogos. Para se ter uma ideia da diferença disciplinar, há três anos foram 29 advertências em 58 oportunidades (0,5 de média).

A melhor versão do capitão ainda tem pela frente o desafio de mais uma final, em novembro. Responsável por erguer o troféu da América ao lado de Gómez, ele já levantou quatro taças pelo Alviverde, uma vez que o próprio conta no currículo o torneio amistoso da Florida Cup, além de Paulista, Copa do Brasil e Libertadores.