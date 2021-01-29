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Capitão do Palmeiras, Gómez fala sobre final e afirma que Libertadores ‘é o sonho’

Zagueiro, um dos grandes destaques do Verdão na competição, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (29)
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Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 16:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2021 às 16:10
Crédito: Divulgação/ Libertadores
O Palmeiras está concentrado no Rio de Janeiro, onde enfrentará o Santos pela final da Libertadores, no próximo sábado (30) e, antecipando o grande jogo, foi feita, nesta tarde de sexta-feira (29), uma entrevista coletiva na qual o zagueiro palestrino Gustavo Gómez falou sobre o sonho de jogar uma partida tão importante quanto esta:
– É um orgulho para mim jogar e estar na final de uma Libertadores. É um sonho de todos os jogadores. Poucos chegam. É um orgulho. Quando cheguei aqui meu maior sonho era isso, tratar de chegar em uma final e poder conquistá-la. Eu trato de tentar sempre honrar meu país, é um orgulho ser paraguaio. Um paraguaio já esteve aqui e fez história, o Arce.O defensor, também, comentou sobre a ansiedade do elenco para a final:
Por fim, o atleta exaltou o time do River Plate, eliminado pelo Verdão na semifinal da competição, e negou que a campanha alviverde até a final tenha sido tranquila:
– Eu acho que temos que dar o mérito ao River, que foi um dos melhores times da America e do mundo nos últimos anos. Eles têm um treinador bom e sabíamos que seria difícil. Graças a Deus fizemos um jogo quase perfeito na Argentina e depois cuidamos do resultado, sofremos, mas o futebol é assim. (Na campanha) passamos por muitas dificuldades também, o Delfín e o Libertad fora de casa foram muito difíceis, assim como contra o River, mas graças a Deus estamos aqui e conseguimos o objetivo de estar na final.
A final da Libertadores está marcada para o próximo sábado (30), às 17h (horário de Brasília), no Maracanã.

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