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futebol

Capitão da Chape demonstra confiança para derrotar o Palmeiras

Anderson Leite está otimista com o que pode acontecer no gramado da Arena Condá...
LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 16:08

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 16:08

Crédito: Anderson confia no futebol da Chapecoense (Márcio Cunha/ACF
A confiança da Chapecoense está em alta para receber o Palmeiras, principalmente após ter vencido a primeira partida no Campeonato Brasileiro, diante do Bragantino, na rodada passada.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O capitão Anderson Leite concedeu entrevista coletiva e foi claro ao relembrar o primeiro encontro e entre os clubes e a evolução do time com a chegada de Pintado.
‘No primeiro turno tivemos muita dificuldade, até pelo momento que estávamos vivendo. É um novo dia, uma nova equipe. Creio que estamos mais competitivos. É diferente do turno, estamos melhores preparados, bem fisicamente e pronto para fazer uma grande partida’, declarou.
Com 10 pontos, a Chapecoense é a lanterna do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o primeiro time fora do Z-4, com 21 pontos.

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