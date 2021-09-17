Capitão da Chape demonstra confiança para derrotar o Palmeiras

Crédito: Anderson confia no futebol da Chapecoense (Márcio Cunha/ACF

A confiança da Chapecoense está em alta para receber o Palmeiras, principalmente após ter vencido a primeira partida no Campeonato Brasileiro, diante do Bragantino, na rodada passada.

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O capitão Anderson Leite concedeu entrevista coletiva e foi claro ao relembrar o primeiro encontro e entre os clubes e a evolução do time com a chegada de Pintado.

‘No primeiro turno tivemos muita dificuldade, até pelo momento que estávamos vivendo. É um novo dia, uma nova equipe. Creio que estamos mais competitivos. É diferente do turno, estamos melhores preparados, bem fisicamente e pronto para fazer uma grande partida’, declarou.